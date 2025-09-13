Menu
HOME > BAHIA
INTERCÂMBIO

Dias d´Ávila sedia II encontro de circenses a partir de terça-feira

Serão três dias com oficinas, mostras e debates, além de atendimento jurídico e assistência médica

Redação

Por Redação

13/09/2025 - 16:46 h
Lona montada na praça do Imbassaí, em Dias d´Ávila, vai receber encontro de circenses de toda a Bahia
Lona montada na praça do Imbassaí, em Dias d´Ávila, vai receber encontro de circenses de toda a Bahia

De 16 a 18 de setembro, a praça do Imbassaí, em Dias d´Ávila, na região Metropolitana de Salvador, será sede do II Encontro de Circenses, promovido pela Associação de Circos Itinerantes da Bahia (ACIB).

O evento terá palestras sobre segurança no circo, debates, intercâmbios, mostras artísticas e oficinas, tudo com intuito de contribuir para a formação dos artistas circenses, sobretudo os que atuam no interior da Bahia e outros estados do Nordeste.

Serviços

A mesa de abertura contará com representantes de diversos segmentos da cultura, como a Escola Picollino, o Instituto do Patrtrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Ministério da Cultura, Fundação Cultural do Estado e Fundação Pedro Calmon. O público presente também receberá atendimento gratuito com advogado, psicólogo, oftalmologista e cardiologista.

Tags:

Associação de circos itinerantes ACIB Dias d’ Ávila Encontro de Circenses

x