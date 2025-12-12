Diretor do Ipac é vítima de racismo nas redes sociais e faz denúncia

Marcelo Lemos, diretor do Ipac - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O diretor geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), Marcelo Lemos, foi vítima de um ataque racista nas redes sociais. Em vídeo nas redes sociais, ele explicou que a ofensa foi proferida logo após conceder entrevista para uma emissora de rádio em Salvador.

Segundo Marcelo, que publicou também um print do ataque, o autor do crime questionou suas competências enquanto gestor a partir do seu cabelo e da sua cor. O diretor do Ipac registrou um boletim de ocorrência após o episódio de racismo, e reforçou a necessidade de combate nos meios digitais.

"Foi um ataque deliberado, aonde coloca em xeque a minha atuação profissional por conta da minha raça, da minha cor e meu cabelo. Tenta desfazer da minha competência a partir do meu cabelo e estética", iniciou Marcelo Lemos, que completou.

"Não deixarei passar. Racismo é crime e o ambiente digital não é terra sem lei", finalizou o diretor geral Ipac na publicação.

Quem é Marcelo Lemos?

Diretor geral do Ipac desde junho de 2024, Marcelo Lemos ocupou outros cargos antes do posto atual. Historiador, ele tem em seu currículo a atuação como chefe da Secretaria Especial de Articulação Institucional (Seai) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), além da passagem como assessor parlamentar do gabinete do senador Jaques Wagner (PT).