Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Diretor do Ipac é vítima de racismo nas redes sociais e faz denúncia

Marcelo Lemos registrou Boletim de Ocorrência

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/12/2025 - 20:40 h
Marcelo Lemos, diretor do Ipac
Marcelo Lemos, diretor do Ipac -

O diretor geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), Marcelo Lemos, foi vítima de um ataque racista nas redes sociais. Em vídeo nas redes sociais, ele explicou que a ofensa foi proferida logo após conceder entrevista para uma emissora de rádio em Salvador.

Segundo Marcelo, que publicou também um print do ataque, o autor do crime questionou suas competências enquanto gestor a partir do seu cabelo e da sua cor. O diretor do Ipac registrou um boletim de ocorrência após o episódio de racismo, e reforçou a necessidade de combate nos meios digitais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Seagri e Casa Nova firmam acordo para construção do Centro de Comercialização de Animais
Idoso de 66 anos é preso após agredir padrasto de 79 anos na Bahia
Trabalhador da construção civil é espancado e morto por colega

"Foi um ataque deliberado, aonde coloca em xeque a minha atuação profissional por conta da minha raça, da minha cor e meu cabelo. Tenta desfazer da minha competência a partir do meu cabelo e estética", iniciou Marcelo Lemos, que completou.

"Não deixarei passar. Racismo é crime e o ambiente digital não é terra sem lei", finalizou o diretor geral Ipac na publicação.

Quem é Marcelo Lemos?

Diretor geral do Ipac desde junho de 2024, Marcelo Lemos ocupou outros cargos antes do posto atual. Historiador, ele tem em seu currículo a atuação como chefe da Secretaria Especial de Articulação Institucional (Seai) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), além da passagem como assessor parlamentar do gabinete do senador Jaques Wagner (PT).

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Marcelo Lemos (@marcelo_lemos13)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

diretor ipac Marcelo Lemos racismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcelo Lemos, diretor do Ipac
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Marcelo Lemos, diretor do Ipac
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Marcelo Lemos, diretor do Ipac
Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Marcelo Lemos, diretor do Ipac
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x