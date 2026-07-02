BAHIA
Eleição do CREA-BA: Chapa propõe transição digital e menos burocracia
Candidato defende continuidade da modernização do CREA-BA
A um dia da eleição para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), o candidato Matheus Amorim defendeu a manutenção da atual agenda de modernização da autarquia. Segundo o engenheiro civil, o cenário macroeconômico exige um conselho estruturado para responder à demanda por obras de infraestrutura e desenvolvimento tecnológico no estado.
"O país necessita da engenharia para converter planejamento em desenvolvimento. Os profissionais compreendem essa dinâmica e identificam a importância de um Conselho presente e tecnologicamente preparado para responder aos desafios dos próximos anos", avaliou o candidato.
Balanço de ações da plataforma de gestão
Amorim pautou sua plataforma na defesa de projetos implementados recentemente no âmbito do Sistema Confea/Crea na Bahia, destacando o impacto financeiro e técnico para os registradores:
- Política de Isenções: Implementação da anuidade zero voltada para profissionais recém-formados e microempreendedores individuais (MEIs) do setor;
- Capacitação e Convênios: Criação do programa Certifica CREA — em cooperação com a cooperativa de crédito CredCrea para ofertar cursos gratuitos — e do Clube de Vantagens, que introduziu o sistema de cashback institucional;
- Descentralização: Expansão da malha de atendimento físico com a reforma de inspetorias e abertura de escritórios regionais no interior do estado.
Leia Também:
Articulação com a esfera federal e composição da chapa
A candidatura do engenheiro baiano está integrada a um alinhamento institucional com a atual governança do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), liderada por Vinicius Marchese. A plataforma conjunta prioriza o processo de transição digital dos serviços e a desburocracia de processos de emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
A composição da chapa unificada para o pleito apresenta a seguinte estrutura de candidatos:
- Presidência Nacional: Vinicius Marchese
- Presidência Estadual: Matheus Amorim
- Diretor-Geral: André Tavares
- Diretoria Administrativa: Viviane Alves
- Diretoria Financeira: Vinicius Schirmer