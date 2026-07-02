Eleição do CREA-BA: Chapa propõe transição digital e menos burocracia

Siga o A TARDE no Google

A um dia da eleição para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), o candidato Matheus Amorim defendeu a manutenção da atual agenda de modernização da autarquia. Segundo o engenheiro civil, o cenário macroeconômico exige um conselho estruturado para responder à demanda por obras de infraestrutura e desenvolvimento tecnológico no estado.

"O país necessita da engenharia para converter planejamento em desenvolvimento. Os profissionais compreendem essa dinâmica e identificam a importância de um Conselho presente e tecnologicamente preparado para responder aos desafios dos próximos anos", avaliou o candidato.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Balanço de ações da plataforma de gestão

Amorim pautou sua plataforma na defesa de projetos implementados recentemente no âmbito do Sistema Confea/Crea na Bahia, destacando o impacto financeiro e técnico para os registradores:

Política de Isenções: Implementação da anuidade zero voltada para profissionais recém-formados e microempreendedores individuais (MEIs) do setor;

Capacitação e Convênios: Criação do programa Certifica CREA — em cooperação com a cooperativa de crédito CredCrea para ofertar cursos gratuitos — e do Clube de Vantagens, que introduziu o sistema de cashback institucional;

Descentralização: Expansão da malha de atendimento físico com a reforma de inspetorias e abertura de escritórios regionais no interior do estado.

Articulação com a esfera federal e composição da chapa

A candidatura do engenheiro baiano está integrada a um alinhamento institucional com a atual governança do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), liderada por Vinicius Marchese. A plataforma conjunta prioriza o processo de transição digital dos serviços e a desburocracia de processos de emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

A composição da chapa unificada para o pleito apresenta a seguinte estrutura de candidatos: