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PROGRAMAÇÃO

Eleições 2026: veja o que abre e fecha neste domingo

Confira o funcionamento de estabelecimentos em Salvador e na Região Metropolitana

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
O único Shopping que estará fechado é o Shopping Piedade
O único Shopping que estará fechado é o Shopping Piedade - Foto: Uendel Galter

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo, 4, e por conta da votação, o funcionamento de shoppings, mercados, equipamentos públicos e serviços de transporte de Salvador e Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento.

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Veja o que abre e fecha:

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa terá fechamento parcial neste domingo. A Praça de Alimentação funcionará das 11h às 19h, enquanto lojas, quiosques e cinema estarão fechados.

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  • Academia Lion Fitness: 7h às 12h
  • Praça de Alimentação: 11h às 19h
  • Americanas: 11h às 17h
  • Lojas, quiosques e cinema: fechados
  • Estacionamento: gratuito

Shopping Piedade

O Shopping Piedade estará fechado.

Shopping da Bahia

Já o Shopping da Bahia funcionará normalmente, contando com a abertura das lojas das 13h às 21h.

  • Lojas: 13h às 21h
  • Âncoras: 12h às 21h
  • Alimentação e restaurantes: 12h às 21h
  • Lazer: 12h às 21h
  • Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5
  • Cinemas UCI: conforme programação
  • Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h
  • Clínica: fechada

Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping

O Salvador Norte Shopping e o Salvador Shopping irão funcionar normalmente, das 12h às 21h.

No Salvador Norte Shopping o supermercado Mix Mateus funcionará das 7h às 21h. Já no Salvador Shopping, a Rede Mix abrirá das 11h às 21h.

Para mais informações sobre os horários de funcionamento, consulte os aplicativos dos respectivos empreendimentos.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista funcionará normalmente também.

  • Praça de Alimentação e lazer: 12h às 21h
  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Redemix, Hiperideal e Armazém Pepe: funcionamento normal

Shopping Barra

O Shopping Barra não fecha no domingo de eleições, funcionando em horário especial.

  • Lojas: 12h às 20h
  • Praça de Alimentação e fast-food: 12h às 20h
  • Barra Gourmet, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica: a partir das 12h
  • Cinema: conforme programação

Shopping Paseo

O Shopping Paseo terá fechamento parcial, contando com lojas e quiosques com funcionamento opcional das 13h às 19h.

  • Lojas e quiosques: funcionamento opcional das 13h às 19h;
  • Restaurantes: a partir das 12h;
  • Cinema: conforme programação;
  • Academia Alpha Fitness: conforme programação.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela também funcionará normalmente.

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h
  • Praça de Alimentação: 12h às 21h
  • Restaurantes: 12h à 0h
  • Atrações de lazer: 13h às 21h
  • UCI Cinema: conforme programação normal
  • Faculdade Unime: fechada para atendimento ao público

Boulevard Shopping Camaçari

Em Camaçari, o Boulevard Shopping também funcionará normalmente, seguindo os horários habituais.

  • Lojas âncoras: 13h às 21h
  • Lojas satélites: 14h às 21h
  • Cafés, sorveteria e quiosques de alimentação: 14h às 21h
  • Drogaria: 14h às 21h
  • Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h
  • Smart Fit: 8h às 14h
  • Cinemark e Arena: conforme programação
  • SAC, Lotérica, Neoenergia, Clínicas Médicas e Cartórios: fechados

Parque Shopping Bahia

Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia funcionará normalmente também, no horário normal de funcionamento.

  • Âncoras e alimentação: 12h às 21h
  • Alameda Gourmet: 12h às 22h
  • Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Ferreira Costa

As duas unidades de Salvador funcionarão normalmente:

  • Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30 às 19h
  • Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h

Mercados e equipamentos públicos

  • Ceasa: fechada
  • Mercado do Rio Vermelho: fechado
  • Mercado do Ogunjá: 6h às 13h
  • Mercado de Paripe: 5h às 14h
  • Mercado das Sete Portas: 6h às 13h
  • Museu Geológico da Bahia: fechado nos dias 3 e 4 de outubro; atendimento retomado na terça-feira, 6.
  • Centro Gemológico da Bahia: não funciona aos finais de semana
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eleições 2026 região metropolitana Salvador

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