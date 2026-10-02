PROGRAMAÇÃO
Eleições 2026: veja o que abre e fecha neste domingo
Confira o funcionamento de estabelecimentos em Salvador e na Região Metropolitana
O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo, 4, e por conta da votação, o funcionamento de shoppings, mercados, equipamentos públicos e serviços de transporte de Salvador e Região Metropolitana terão alterações nos horários de funcionamento.
Leia Também:
Veja o que abre e fecha:
Shopping Center Lapa
O Shopping Center Lapa terá fechamento parcial neste domingo. A Praça de Alimentação funcionará das 11h às 19h, enquanto lojas, quiosques e cinema estarão fechados.
- Academia Lion Fitness: 7h às 12h
- Praça de Alimentação: 11h às 19h
- Americanas: 11h às 17h
- Lojas, quiosques e cinema: fechados
- Estacionamento: gratuito
Shopping Piedade
O Shopping Piedade estará fechado.
Shopping da Bahia
Já o Shopping da Bahia funcionará normalmente, contando com a abertura das lojas das 13h às 21h.
- Lojas: 13h às 21h
- Âncoras: 12h às 21h
- Alimentação e restaurantes: 12h às 21h
- Lazer: 12h às 21h
- Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5
- Cinemas UCI: conforme programação
- Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 12h às 21h
- Clínica: fechada
Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping
O Salvador Norte Shopping e o Salvador Shopping irão funcionar normalmente, das 12h às 21h.
No Salvador Norte Shopping o supermercado Mix Mateus funcionará das 7h às 21h. Já no Salvador Shopping, a Rede Mix abrirá das 11h às 21h.
Para mais informações sobre os horários de funcionamento, consulte os aplicativos dos respectivos empreendimentos.
Shopping Bela Vista
O Shopping Bela Vista funcionará normalmente também.
- Praça de Alimentação e lazer: 12h às 21h
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Redemix, Hiperideal e Armazém Pepe: funcionamento normal
Shopping Barra
O Shopping Barra não fecha no domingo de eleições, funcionando em horário especial.
- Lojas: 12h às 20h
- Praça de Alimentação e fast-food: 12h às 20h
- Barra Gourmet, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica: a partir das 12h
- Cinema: conforme programação
Shopping Paseo
O Shopping Paseo terá fechamento parcial, contando com lojas e quiosques com funcionamento opcional das 13h às 19h.
- Lojas e quiosques: funcionamento opcional das 13h às 19h;
- Restaurantes: a partir das 12h;
- Cinema: conforme programação;
- Academia Alpha Fitness: conforme programação.
Shopping Paralela
O Shopping Paralela também funcionará normalmente.
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h
- Praça de Alimentação: 12h às 21h
- Restaurantes: 12h à 0h
- Atrações de lazer: 13h às 21h
- UCI Cinema: conforme programação normal
- Faculdade Unime: fechada para atendimento ao público
Boulevard Shopping Camaçari
Em Camaçari, o Boulevard Shopping também funcionará normalmente, seguindo os horários habituais.
- Lojas âncoras: 13h às 21h
- Lojas satélites: 14h às 21h
- Cafés, sorveteria e quiosques de alimentação: 14h às 21h
- Drogaria: 14h às 21h
- Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h
- Smart Fit: 8h às 14h
- Cinemark e Arena: conforme programação
- SAC, Lotérica, Neoenergia, Clínicas Médicas e Cartórios: fechados
Parque Shopping Bahia
Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia funcionará normalmente também, no horário normal de funcionamento.
- Âncoras e alimentação: 12h às 21h
- Alameda Gourmet: 12h às 22h
- Demais lojas e quiosques: 13h às 21h
Ferreira Costa
As duas unidades de Salvador funcionarão normalmente:
- Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30 às 19h
- Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h
Mercados e equipamentos públicos
- Ceasa: fechada
- Mercado do Rio Vermelho: fechado
- Mercado do Ogunjá: 6h às 13h
- Mercado de Paripe: 5h às 14h
- Mercado das Sete Portas: 6h às 13h
- Museu Geológico da Bahia: fechado nos dias 3 e 4 de outubro; atendimento retomado na terça-feira, 6.
- Centro Gemológico da Bahia: não funciona aos finais de semana