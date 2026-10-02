Aposta realizada na Bahia ganha na Mega-Sena de R$ 72 milhões

Uma aposta realizada em Itagimirim, no Extremo Sul da Bahia, acertou cinco dezenas na Mega-Sena nº 3065, e faturou R$ 99.006,44 mil nesta quinta-feira, 1º. Como nenhum jogador descobriu os seis números, o concurso que tinha o prêmio estimado em R$ 72 milhões, acumulou.

O único sortudo do estado realizou uma aposta simples e de cota única, através de canais digitais. A maioria das apostas nacionais que acertou cinco números faturou R$ 49.503,22 mil, no entanto, os quase R$ 100 mil do jogo da Bahia se justifica pela quantidade de números apostados, que foi de sete números, um a mais que os concorrentes.

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No total, 47 jogos de todo o Brasil acertaram a quina da Mega-Sena. Já 3.642 mil apostas tiveram quatro acertos e levaram R$ 1.053,03 mil cada.

As dezenas sorteadas foram: 08-10-30-38-50-53

Mega-Sena tem data alterada durante as eleições

O primeiro turno das Eleições de 2026 acabou resultando na troca da data do concurso 3066, que aconteceria no domingo, 4, mesmo dia da disputa. A Caixa Econômica Federal precisou antecipar essa e outras premiações.

Os sorteios que aconteceriam às 11h de domingo, serão antecipados para o sábado, 3, às 21h. A alteração vale para a Loteria Federal, Mega-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária.

Caso ocorra um segundo turno das eleições, os sorteios previstos para o dia 25 de outubro ocorrerão também no sábado anterior, no dia 24, às 21h.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para sábado, 3, é de R$ 82 milhões.

Como e onde sacar prêmio da Mega-Sena?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar os prêmios da Mega-Sena?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).