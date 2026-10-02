Universidade baiana investiga professor por assédio e perseguição

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A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), localizada entre Ilhéus e Itabuna, abriu na quinta-feira, 1º, uma sindicância contra um professor após acusações de assédio moral e perseguição contra estudantes. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a portaria, o docente teria direcionado notas, praticado atos constrangedores no ambiente acadêmico, além de descumprir normas de ensino na modalidade remota sem respaldo formal ou prévia autorização.

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A sindicância foi aberta após as conclusões da Investigação Preliminar instituída pela própria universidade federal. De acordo com a portaria, assinada pelo reitor da UESC, Alessandro Fernandes de Santana, o objetivo é apurar a denúncia apresentada ao Departamento de Ciências Exatas.

A identidade do docente não foi revelada. A portaria direciona três professores para a condução do processo que deve ser apresentado em até 30 dias.