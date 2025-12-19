Menu
BAHIA
TRAGÉDIA

Eletricista cai e morre ao trocar lâmpada na Bahia; altura surpreende

Testemunhas chegaram a tentar socorre-lo, mas ele não resistiu

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/12/2025 - 20:27 h
Imagem ilustrativa da imagem Eletricista cai e morre ao trocar lâmpada na Bahia; altura surpreende
-

Um eletricista de 60 anos morreu após sofrer uma queda de aproximadamente quatro metros de altura, na quinta-feira, 18, enquanto trabalhava em Itapetinga, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Prefeitura de Itapetinga, Jivaldo Oliveira realizava a troca de lâmpadas em postes de iluminação pública quando perdeu o equilíbrio ao tentar prender o cinto de segurança, caindo da escada.

Pessoas que estavam próximas ainda tentaram prestar socorro, mas o trabalhador não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Posicionamento da Prefeitura

Em nota, a administração municipal afirmou que o servidor tinha experiência na função e já havia atuado em outros locais. O comunicado também ressaltou que ele utilizava os equipamentos de proteção exigidos.

“A Prefeitura de Itapetinga manifesta solidariedade aos familiares e amigos, especialmente à esposa e à filha, colocando-se à disposição para oferecer apoio neste momento de dor, luto e despedida”, informou a gestão municipal.

Acidente de trabalho ELETRICISTA iluminação pública itapetinga Polícia Civil PREFEITURA queda samu serviços urbanos Sudoeste da Bahia

x