Embasa adota estratégias de prevenção diante da chegada do El Niño

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O fenômeno climático El Niño, confirmado na quinta-feira, 11, pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) tem 63% de chance de ter uma intensidade muito forte, com potencial para figurar entre os maiores eventos registrados desde 1950.

O evento coincidiu com a realização de um seminário técnico sobre monitoramento da qualidade da água e gestão de mananciais diante do cenário atual de mudanças climáticas, promovido pela Embasa, na quinta-feira, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep, em Salvador.

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Segundo o coordenador de Estudos de Clima e Projetos Especiais do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldírio de Almeida, entre os efeitos esperados para a Bahia por conta do El Niño estão:

temperaturas mais elevadas;

ondas de calor frequentes;

atraso no início do período chuvoso.

“Aquelas chuvas que normalmente iniciariam aqui na Bahia entre os meses de setembro e outubro devem ocorrer mais para o final do ano, o que acaba gerando uma forte pressão sobre os recursos hídricos no estado”, alerta o meteorologista, que foi um dos palestrantes presentes no evento promovido pela Embasa.

Ele também falou sobre a possibilidade de ocorrência das chamadas “secas-relâmpago”, caso a alta intensidade do fenômeno se confirme no segundo semestre.

“São secas que se formam em um curto período de tempo, decorrentes de temperaturas muito mais elevadas, que aumentam a evapotranspiração, intensificam o estresse da vegetação e provocam déficit acentuado de precipitações”, explicou ele.

Embasa se previne

Diante da chegada do El Niño, a Embasa vem reforçando sua estratégia de segurança hídrica para enfrentar os impactos de um fenômeno climático de alta magnitude. Os investimentos somam R$ 23 milhões em ações de monitoramento e gestão de recursos hídricos.

Entre as iniciativas em desenvolvimento, o gerente de Sustentabilidade da companhia, Fabrício Tourinho, destaca os estudos de modelagem hidrodinâmica em reservatórios estratégicos.

Em Pedra do Cavalo e Joanes II, que abastecem parte da Região Metropolitana de Salvador, um projeto realizado em parceria com o IICA e a ABC/MRE utiliza simulações computacionais para prever impactos de eventos climáticos e ambientais sobre a qualidade da água, subsidiando decisões operacionais.

Iniciativas semelhantes também estão em andamento nos reservatórios de Pedras Altas, Aracatu e Floresta Azul, onde são avaliadas as condições da água e dos sedimentos para identificar riscos de eutrofização e orientar medidas preventivas. Juntos, os três reservatórios abastecem cerca de 350 mil pessoas.