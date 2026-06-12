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Embasa adota estratégias de prevenção diante da chegada do El Niño

Fenômeno climático tem potencial para figurar entre os maiores eventos registrados desde 1950

Gustavo Nascimento
Por
Sistema de abastecimento hídrico no interior da Bahia
Sistema de abastecimento hídrico no interior da Bahia - Foto: UCE | Embasa

O fenômeno climático El Niño, confirmado na quinta-feira, 11, pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) tem 63% de chance de ter uma intensidade muito forte, com potencial para figurar entre os maiores eventos registrados desde 1950.

O evento coincidiu com a realização de um seminário técnico sobre monitoramento da qualidade da água e gestão de mananciais diante do cenário atual de mudanças climáticas, promovido pela Embasa, na quinta-feira, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep, em Salvador.

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Segundo o coordenador de Estudos de Clima e Projetos Especiais do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldírio de Almeida, entre os efeitos esperados para a Bahia por conta do El Niño estão:

  • temperaturas mais elevadas;
  • ondas de calor frequentes;
  • atraso no início do período chuvoso.

“Aquelas chuvas que normalmente iniciariam aqui na Bahia entre os meses de setembro e outubro devem ocorrer mais para o final do ano, o que acaba gerando uma forte pressão sobre os recursos hídricos no estado”, alerta o meteorologista, que foi um dos palestrantes presentes no evento promovido pela Embasa.

Ele também falou sobre a possibilidade de ocorrência das chamadas “secas-relâmpago”, caso a alta intensidade do fenômeno se confirme no segundo semestre.

“São secas que se formam em um curto período de tempo, decorrentes de temperaturas muito mais elevadas, que aumentam a evapotranspiração, intensificam o estresse da vegetação e provocam déficit acentuado de precipitações”, explicou ele.

Embasa se previne

Diante da chegada do El Niño, a Embasa vem reforçando sua estratégia de segurança hídrica para enfrentar os impactos de um fenômeno climático de alta magnitude. Os investimentos somam R$ 23 milhões em ações de monitoramento e gestão de recursos hídricos.

Entre as iniciativas em desenvolvimento, o gerente de Sustentabilidade da companhia, Fabrício Tourinho, destaca os estudos de modelagem hidrodinâmica em reservatórios estratégicos.

Em Pedra do Cavalo e Joanes II, que abastecem parte da Região Metropolitana de Salvador, um projeto realizado em parceria com o IICA e a ABC/MRE utiliza simulações computacionais para prever impactos de eventos climáticos e ambientais sobre a qualidade da água, subsidiando decisões operacionais.

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Iniciativas semelhantes também estão em andamento nos reservatórios de Pedras Altas, Aracatu e Floresta Azul, onde são avaliadas as condições da água e dos sedimentos para identificar riscos de eutrofização e orientar medidas preventivas. Juntos, os três reservatórios abastecem cerca de 350 mil pessoas.

A modelagem hidrodinâmica oferece ferramentas que nos permitem compreender melhor o comportamento dos mananciais, qualificando a tomada de decisões operacionais tanto em situações de excesso de chuvas quanto, principalmente, nos períodos em que a recarga dos reservatórios fica comprometida pela falta de precipitações, cenário esperado para o segundo semestre.

Fabrício Tourinho - gerente de Sustentabilidade da Embasa
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El Niño Embasa sustentabilidade

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