A Associação de Moradores e Condomínios de Guarajuba (ASCON) e o Condomínio Água formalizaram, na tarde desta sexta-feira, 27, um pedido de intervenção urgente junto à 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari, visando à suspensão da votação do Projeto de Lei Complementar nº 1/2026, que pretende liberar atividades comerciais em áreas atualmente residenciais do lado leste de Guarajuba.

A petição, encaminhada pelo advogado que representa o Condomínio Água e a ASCON, solicita providências urgentes ao Ministério Público do Estado da Bahia. Já aprovado pela Comissão Especial da Câmara Municipal, o projeto poderá ser votado em plenário nesta terça-feira, 1º de dezembro.

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Tramitação acelerada e contexto político, empresarial e judicial geram questionamentos

A velocidade da tramitação chama a atenção das entidades. O projeto foi protocolado em 4 de novembro e, apenas um dia depois, a Comissão Especial responsável pela sua análise já havia sido constituída e instalada.

A proposta recebeu a aprovação dos vereadores Dr. Samuca, presidente da Comissão Especial; Herbinho, relator; e Jamessom, integrante da comissão.

Além da rapidez e da ausência de audiências públicas, segundo as entidades, chama a atenção o fato de a questão já ter sido objeto de análises pelos órgãos técnicos competentes e de uma sentença judicial proferida em 17 de abril de 2026 contra a instalação de um mercado na área residencial cuja a PL que mudar a destinação para comercial .

Segundo as entidades, a Justiça reconheceu, em primeira instância, que o PDDU vigente não permite a atividade comercial pretendida naquela área, cuja destinação é exclusivamente residencial.

Nesse contexto, a iniciativa de promover uma alteração legislativa pontual, poucos meses após a sentença judicial, amplia os questionamentos sobre a proposta e os interesses econômicos envolvidos.

Entre os documentos encaminhados ao Ministério Público estão a sentença judicial, manifestações da Procuradoria-Geral do Município, documentos da SEDUR .

Alteração pontual do PDDU gera preocupação com a segurança jurídica do município

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Camaçari, atualizado há pouco mais de dois anos, estabelece as regras de ocupação e desenvolvimento urbano do município.

Na avaliação das entidades, promover uma alteração pontual na legislação urbanística tão pouco tempo após a revisão do Plano Diretor, sem ampla discussão com a sociedade e estudos técnicos específicos, compromete a previsibilidade das regras e gera insegurança jurídica.

Camaçari é um município de destaque nacional, com grande relevância industrial, turística e imobiliária, que busca continuamente atrair novos investimentos. A estabilidade das normas urbanísticas é fundamental para garantir a confiança de moradores, empresários e investidores.

A situação merece atenção especial das autoridades municipais e estaduais, diante dos possíveis reflexos sobre a credibilidade do planejamento urbano, a segurança jurídica e o ambiente de negócios de todo o município.

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Precedente gera preocupação em toda a orla de Camaçari

A preocupação ultrapassa os limites de Guarajuba. Na avaliação das entidades, a aprovação do projeto poderá criar um grave precedente de insegurança jurídica, abrindo caminho para futuras alterações legislativas que modifiquem a destinação de áreas residenciais em condomínios e localidades tradicionais, como Interlagos, Busca Vida, Itacimirim e Barra do Jacuípe, entre outros.

O mesmo instrumento legislativo poderá, futuramente, ser utilizado para atender a outros interesses econômicos, permitindo, por exemplo, a instalação de restaurantes e estabelecimentos comerciais em áreas residenciais à beira-mar de condomínios como Costa Esmeralda e Paraíso.

O principal questionamento das entidades é como uma alteração urbanística dessa relevância pode tramitar em menos de 30 dias, sem ouvir a comunidade e sem uma ampla discussão sobre suas consequências para o futuro de toda a costa de Camaçari.

Impactos urbanísticos e ambientais

As entidades também alertam para possíveis impactos no trânsito, na segurança, na infraestrutura urbana e na preservação ambiental.

Manifestações técnicas anteriores da SEDUR e da DIRURB já apontaram preocupações relacionadas à circulação de veículos e aos riscos urbanísticos e ambientais.

Com mais de cinco décadas de planejamento urbano, Guarajuba consolidou-se como referência turística, residencial e ambiental no Litoral Norte da Bahia.

As entidades ressaltam que não são contrárias ao desenvolvimento econômico, mas defendem que ele ocorra de forma planejada, respeitando a legislação urbanística e ambiental, a segurança jurídica e a participação da sociedade.

Diante da possibilidade de votação já nesta terça-feira, a ASCON e o Condomínio Água aguardam uma manifestação urgente do Ministério Público do Estado da Bahia, buscando assegurar que uma decisão dessa magnitude não seja tomada sem o devido debate público.

Confira os documentos em que acionam o Ministério Público