Escândalo em Caraíbas: servidores viram alvo da Justiça por compra de votos

Cidade fica no sudoeste da Bahia - Foto: Carol Garcia / GOVBA

Dois servidores públicos municipais foram alvos na manhã desta sexta-feira, 4, de cumprimento de mandados de busca e apreensão em suas residências e no endereço profissional de um deles, no município de Caraíbas, no sudoeste da Bahia. Eles são investigados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio da Promotoria de Justiça da 161ª Zona Eleitoral, pelo crime de compra de votos.

Foram apreendidos celulares e documentos, entre eles comprovantes de transferência via Pix. A Justiça acatou o pedido do MP-BA e expediu os mandados, cumpridos pela Polícia Federal por se tratar de matéria eleitoral.

As investigações estão em andamento e caso haja comprovação de participação do candidato a prefeito, o MP entrará com representação eleitoral para responsabilização dos envolvidos, com possibilidade de perda do mandato, caso eleito, e inegibilidade, conforme prevê a Lei da Eleições.

Segundo as investigações do MP, realizada pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Rubick, os servidores teriam oferecido R$ 800, em duas parcelas de R$ 400, para um eleitor da zona rural do município, para votar em candidato a prefeito indicado por eles. Além do valor, foi ofertada promessa de emprego na Prefeitura e disponibilização de 12 litros de combustível para que participasse da carreata do candidato.

A negociação dos benefícios ilegais teria ocorrido no dia 22 de setembro deste ano. Áudios obtidos durante a investigação comprovam que parte do valor foi efetivamente pago, com previsão de que o restante seria efetuado após a realização de comício. O Código Eleitoral estabelece, no seu artigo 299, pena de reclusão de até quatro anos e pagamento de multa pelo crime popularmente conhecido como compra de votos.