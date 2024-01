Estudantes da rede estadual celebram boa pontuação no Enem 2023 | A TARDE

Os estudantes da rede estadual de ensino estão celebrando o bom desempenho alcançado na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2023. O resultado das provas foi divulgado nesta terça-feira,16, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Com as notas do exame, os participantes têm a possibilidade de ingressar no Ensino Superior por meio dos programas do Ministério da Educação (MEC), como o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e o Programa Universidade Para Todos (ProUni).

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), o resultado positivo dos estudantes é reflexo das ações de fortalecimento da educação pública na Bahia. Com o objetivo de reforçar a preparação para o Enem e os vestibulares, a SEC - através do Programa Universidade para Todos (UPT) - beneficiou, em 2023, 18.966 estudantes de 195 municípios, nos 27 Territórios de Identidades, com atividades pedagógicas, aulões, simulados, orientação profissional, oficinas e revisões.

Para a estudante Kauanna Moura, 18 anos, que concluiu o 3º ano em 2023, no Colégio Estadual Paulo César da Nova Almeida, localizado em Ibirapitanga, as aulas da escola e do UPT foram fundamentais para a sua preparação e obtenção de 960 pontos na redação. “Este ano, o município em que moro foi contemplado com as aulas do UPT, sendo de fundamental importância para a minha evolução. Sou grata a Deus, que nos habilita mesmo em meio às nossas impossibilidades e, também, aos meus professores de Português e Redação, Irenilda, Romário, Kalay e Ana Macedo, que me influenciaram e contribuíram para o meu crescimento”, revelou.

O estudante Lucas Macedo, 17, do Colégio Democrático Estadual Anísio Teixeira, em Potiraguá, sonha em cursar Medicina com a sua nota do Enem, tendo conquistado 960 pontos na redação. “Todo esforço e toda dedicação foram retribuídos com ótimos resultados. Para mim, estudar redação não foi fácil, mas o sonho de cursar Medicina nunca deixou as dificuldades me impedir. Agradeço o apoio que tive dos meus colegas e professores”, comemorou.

Em Amélia Rodrigues, a estudante Maysa Dias, 18 anos, que concluiu o Ensino Médio no ano passado, no Colégio Estadual de Amélia Rodrigues, está contente com a sua pontuação de 940 na redação. “Eu estudei e me preparei bastante para o Enem e, também, contei com o apoio da escola e dos meus professores. Os aulões de revisão e simulados realizados na escola me ajudaram muito. Valeu a pena todo o esforço”, afirmou.

No município de Brejões, a estudante Thaiza Santos, 18 anos, que concluiu o 3º ano em 2023, no Colégio Estadual Ana Lúcia Castelo Branco, atribui o seu desempenho com 900 pontos na redação ao apoio da escola e família. “Meus professores me ajudaram muito, me motivando a não desistir. A minha família também sempre esteve ao meu lado nos momentos de ansiedade que eu tive, pois achei que não iria conseguir. A nota do Enem vai me ajudar muito a ingressar na universidade, no curso que eu desejo, que é Direito”, disse, empolgada.

Quem também está feliz com os seus 900 pontos obtidos na redação é a estudante Giovanna de Assis, 17, que concluiu, em 2023, o curso técnico em Administração, no Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) de Irecê. “É um misto de sensações, variando entre gratidão e felicidade. Sou grata à escola pelo apoio e instrução, disponibilizando aulas sobre como funciona a estrutura de uma redação. O meu desempenho na redação também foi alcançado graças a minha aptidão à leitura. Com isso, fui capaz de aprender muita coisa bastante útil para alcançar uma boa nota, pois pretendo cursar Jornalismo”, comentou.