Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Ex-prefeito disse que vai acionar a esposa, prefeita da cidade, para ajuda os moradores - Foto: Reprodução Redes Sociais

A apreensão de veículos durante uma operação da Polícia Militar em Ponto Novo, no norte da Bahia, nesta quinta-feira, 8, gerou revolta pública do ex-prefeito da cidade, Thiago Gilleno. Ele usou as redes sociais para criticar a ação policial e afirmar que não vai “deixar barato” o que chamou de prejuízo à população do município.

Em vídeo divulgado na internet, Gilleno questionou a legalidade da apreensão de veículos por documentação atrasada e habilitação vencida. Segundo ele, nesses casos, a legislação prevê apenas a retenção do veículo até a regularização da pendência, e não a apreensão.

O ex-chefe do Executivo municipal destacou ainda que a PM é subordinada ao Governo do Estado e que a prefeitura não pode interferir nas operações da corporação. Ele também afirmou estar “chateado” com a forma como a ação foi conduzida e defendeu os direitos dos moradores de Ponto Novo.

Quem é Thiago Gilleno

Médico e em pré-campanha para uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia, Thiago Gilleno é marido da atual prefeita, Fabiane Azevedo. Ele declarou que pretende conversar com a gestora para viabilizar apoio jurídico aos donos dos veículos apreendidos.

Durante o pronunciamento, Gilleno ressaltou a parceria entre o município e a Polícia Militar, citando apoio logístico oferecido pela prefeitura, como alimentação, alojamento e suporte às viaturas. “Sempre vimos a PM como parceira das pessoas de bem. Não vamos deixar isso barato”, afirmou.

Até a publicação dessa reportagem, a Polícia Militar não havia se manifestado oficialmente sobre a operação, nem sobre as críticas feitas pelo ex-prefeito.