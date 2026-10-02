Exército homenageia presidente de honra da Liga Álvaro Bahia

Rosina Bahia, presidente de honra da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (entidade mantenedora do Hospital Martagão Gesteira), foi homenageada na noite desta quinta-feira, 1º, pelo Exército Brasileiro durante cerimônia que marcou as comemorações pelos 205 anos do Comando da 6ª Região Militar.

A líder filantrópica recebeu das mãos do General de Exército Artur Costa Moura um diploma em reconhecimento à sua trajetória. Além dela, outras personalidades públicas e militares também foram homenageadas durante a solenidade.

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Considerada como uma das 12 regiões militares do Exército Brasileiro, com sede em Salvador e jurisdição nos estados da Bahia e Sergipe, a 6ª Região Militar, criada em 1821, completa 205 anos e exerce papel estratégico na presença do Exército no Brasil.

“Recebo esta homenagem com muita gratidão e com a certeza de que ela representa não apenas a minha trajetória, mas também o trabalho de tantas pessoas que constroem diariamente a história da Liga Álvaro Bahia. É um reconhecimento que nos honra e, ao mesmo tempo, reforça a importância de seguirmos cuidando da saúde e da vida de mães, crianças e adolescentes, mantendo vivo um propósito que atravessa gerações”, afirmou.

A história da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil começou em 17 de junho de 1923, a partir do sonho dos médicos Álvaro Pontes Bahia e Joaquim Martagão Gesteira e outros cinco integrantes, que se uniram diante dos elevados índices de mortalidade infantil registrados na Bahia naquele período. A instituição nasceu com a missão de defender a vida das crianças e, ao longo das décadas, ampliou sua atuação na assistência à saúde materno-infantil.

Atualmente, a instituição tem uma trajetória de mais de um século dedicada ao cuidado com a saúde da mãe e da criança e está à frente da gestão de unidades hospitalares na Bahia e no Paraná. Entre elas está o Hospital Martagão Gesteira, que há mais de 60 anos acolhe crianças e adolescentes de todo o estado da Bahia, com atendimento em 27 especialidades médicas.