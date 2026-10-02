HOMENAGEM
Exército homenageia presidente de honra da Liga Álvaro Bahia
Homenagem ocorreu durante solenidade pelos 205 anos da 6ª Região Militar
Rosina Bahia, presidente de honra da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (entidade mantenedora do Hospital Martagão Gesteira), foi homenageada na noite desta quinta-feira, 1º, pelo Exército Brasileiro durante cerimônia que marcou as comemorações pelos 205 anos do Comando da 6ª Região Militar.
A líder filantrópica recebeu das mãos do General de Exército Artur Costa Moura um diploma em reconhecimento à sua trajetória. Além dela, outras personalidades públicas e militares também foram homenageadas durante a solenidade.
Considerada como uma das 12 regiões militares do Exército Brasileiro, com sede em Salvador e jurisdição nos estados da Bahia e Sergipe, a 6ª Região Militar, criada em 1821, completa 205 anos e exerce papel estratégico na presença do Exército no Brasil.
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“Recebo esta homenagem com muita gratidão e com a certeza de que ela representa não apenas a minha trajetória, mas também o trabalho de tantas pessoas que constroem diariamente a história da Liga Álvaro Bahia. É um reconhecimento que nos honra e, ao mesmo tempo, reforça a importância de seguirmos cuidando da saúde e da vida de mães, crianças e adolescentes, mantendo vivo um propósito que atravessa gerações”, afirmou.
A história da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil começou em 17 de junho de 1923, a partir do sonho dos médicos Álvaro Pontes Bahia e Joaquim Martagão Gesteira e outros cinco integrantes, que se uniram diante dos elevados índices de mortalidade infantil registrados na Bahia naquele período. A instituição nasceu com a missão de defender a vida das crianças e, ao longo das décadas, ampliou sua atuação na assistência à saúde materno-infantil.
Atualmente, a instituição tem uma trajetória de mais de um século dedicada ao cuidado com a saúde da mãe e da criança e está à frente da gestão de unidades hospitalares na Bahia e no Paraná. Entre elas está o Hospital Martagão Gesteira, que há mais de 60 anos acolhe crianças e adolescentes de todo o estado da Bahia, com atendimento em 27 especialidades médicas.