Feijoada.Com reúne comunicação baiana no verão em sua quinta edição

O evento deve reunir cerca de 300 participantes - Foto: Divulgação | Flavimir Guimarães

Um dos principais encontros da comunicação baiana no verão, a Feijoada.Com, chega a sua 5ª edição reunindo jornalistas, radialistas, publicitários e comunicadores em um ambiente de celebração, música e integração da categoria.

O evento é promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba) será realizado no dia 31 de janeiro, a partir das 12h, no Show Bar, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um dos destaques da programação é o show da cantora Ana Mametto, que também é jornalista de formação, unindo música e comunicação em sua trajetória profissional. A edição 2026 contará ainda com apresentações de Renan Pinheiro e da banda Samba de Farofa, garantindo um repertório diverso e a atmosfera festiva que já se tornou marca registrada da Feijoada.Com.

“A Feijoada.Com tem um significado muito especial pra mim. É uma alegria imensa participar levando minha música e cantar nesse encontro que celebra a comunicação, os afetos e o jornalismo. Poder unir a música à minha formação como jornalista, em um evento que valoriza nossa categoria, é motivo de gratidão e festa”, destaca Ana Mametto.

O evento deve reunir cerca de300 participantes, promovendo a valorização do jornalismo, a integração entre diferentes gerações de profissionais e o fortalecimento dos laços da categoria. Ao longo dos anos, o evento se firmou como um espaço simbólico de reconhecimento, troca e celebração da comunicação na Bahia.

A edição 2026 conta com o patrocínio de Sindsefaz, Sufotur, Setor, Secom, Governo da Bahia, Prefeitura de Salvador, Grupo Lemos & Passos, CBPM, Bahiagás e da Câmara Municipal de Salvador.

O evento conta ainda com o apoio da Secom Bahia, Embasa, da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) e da Fecomércio-BA, além dos parceiros tradicionais Brasa, Feijão Manolinho, Arroz Bem Casado, Belo Charque e Fala Beneh.