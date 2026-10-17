Feriado muda de data na Bahia e trabalhadores terão folga de 4 dias

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Os servidores públicos da Bahia terão um “feriadão” de quatro dias de folga. A medida ocorre após uma alteração no calendário do estado, que transferiu o feriado do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para a sexta-feira, 30. A mudança foi anunciada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, neste sábado, 17.

Com a alteração, a folga dos servidores começa na sexta-feira, 30, e segue até segunda-feira, 2 de novembro, feriado nacional do Dia de Finados. As atividades serão retomadas na terça-feira, 3.

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A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado, 17. Assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), o Decreto nº 24.882 estabelece a mudança na data do feriado e determina que os serviços públicos essenciais não podem ter seu funcionamento interrompido.

“Com isso, servidores e servidoras estaduais ganham um feriadão prolongado, emendando com Finados, no dia 2 de novembro, garantindo um feriadão de quatro dias com mais descanso, mais tempo com a família e aproveitando o melhor da nossa Bahia!”, escreveu o governador.

Veja o anúncio:

Feriadão acontecerá em todo o Brasil?

Entre os estados e municípios que já confirmaram a medida estão Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O calendário ficará definido da seguinte maneira: