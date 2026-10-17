Bebê de 11 meses sequestrado na Bahia recebe alta

Após três dias de internação, o bebê de 11 meses sequestrado em Firmino Alves, em Ilhéus, no Sul da Bahia, recebeu alta neste sábado, 17. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O bebê foi sequestrado na última terça-feira, 13, por um homem armado em uma praça, enquanto estava com o irmão adolescente. Ele só havia sido localizado na manhã seguinte, dia 14, em uma barraca de praia na zona sul de Ilhéus e foi internado no Hospital Materno Infantil, onde passou por um atendimento médico.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil da Bahia (PCBA) prenderam dois homens suspeitos de envolvimento no crime, em Ibicuí, no médio sudoeste do estado. Eles portavam uma arma de fogo, munições e transportavam em um veículo itens infantis.

O automóvel apreendido no momento da prisão apresentava características semelhantes às do veículo supostamente utilizado no sequestro da criança. Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatada divergência entre a placa e a numeração do chassi do veículo, que também possuía restrição judicial de circulação.

Casa de suspeito incendiada

Na quinta-feira, 15, a casa pertencente a um dos homens suspeitos de envolvimento no sequestro do bebê Noah, de 11 meses, foi atingida por um incêndio no bairro Guarani, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa, como retaliação pelo crime. Ninguém ficou ferido.