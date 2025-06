FIEB celebra Dia da Indústria e reforça desafios da interiorização e competitividade

FIEB celebrou o Dia da Indústria - Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) celebrou, no último dia 25 de maio, o Dia da Indústria com uma programação que, mais do que comemorativa, reforçou a necessidade de enfrentar desafios estruturais do setor, como a interiorização da atividade industrial e o fortalecimento da competitividade das empresas baianas.

Responsável por cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, a indústria baiana ocupa atualmente a sétima posição no ranking nacional.

O setor não apenas gera riqueza e arrecadação de impostos, mas também movimenta cadeias produtivas locais, impulsiona o comércio, os serviços e demanda mão de obra qualificada, com salários acima da média: cerca de R$ 3.200.

FIEB participa de lançamento importante

Durante o evento, realizado na sede da FIEB, foi lançada a 12ª edição da Agenda Legislativa da Indústria, documento que reúne 21 projetos de lei considerados estratégicos para o setor, atualmente em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A publicação expressa o posicionamento técnico da Federação e busca ampliar o diálogo entre o setor produtivo e o poder público.

“A indústria baiana vem expandindo sua presença além da Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas a interiorização e o desenvolvimento regional exigem esforço coordenado entre empresários, poder público e sociedade”, afirmou o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos.

O superintendente da FIEB, Vladson Menezes, definiu a Agenda Legislativa como uma “carta de intenções”, que visa fortalecer a interlocução institucional e contribuir para o desenvolvimento do estado.

FIEB faz evento | Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

O documento foi entregue à presidente da Alba, Ivana Bastos, à vice-presidente da Casa, Fátima Nunes, e ao deputado estadual Eduardo Salles. “A Bahia precisa crescer e não podemos deixar de fazer a nossa parte neste processo. O papel da Alba é de parceria e participação”, destacou Ivana Bastos.

Nova parceria

Além da articulação política, a FIEB firmou uma parceria com a Fundação Paulo Jackson, mantenedora da TV e Rádio ALBA, para a produção de conteúdo audiovisual sobre temas industriais. A iniciativa já resultou no programa “Conexão Indústria”, transmitido semanalmente pela rádio da Assembleia.

A celebração coincidiu com a reunião da diretoria da FIEB, que contou com a participação de representantes de setores estratégicos. Entre eles, Marcelo Lyra, vice-presidente da Acelen, detalhou aspectos do Programa Estadual de Transição Energética (Protener), sancionado em abril.

Segundo Lyra, o Protener cria um arcabouço para tornar investimentos em energia mais atrativos, embora ainda dependa de regulamentações e incentivos específicos.