Funceb abre inscrições para o desfile de filarmônicas no Dois de Julho

Comemorações da Independência do Brasil na Bahia, 2 de Julho - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Este ano a celebração da Independência do Brasil na Bahia chega aos 202 anos e as filarmônicas do estado já começaram a se mobilizar para o tradicional Desfile Cívico do Dois de Julho. Como de costume, as bandas de música são uma tradição e parte essencial da festa, sendo assim a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), abriu as inscrições para a seleção de 10 bandas que irão compor o desfile.

Uma das bandas que pretende se inscrever é a Filarmônica 19 de Setembro, da cidade de Ibipeba, no interior da Bahia, que já iniciou os ensaios. O maestro Gerry Andrade compartilha a expectativa da equipe com a possibilidade de voltar às ruas da capital.

“Recebemos a notícia com muita alegria e já decidimos que iremos nos inscrever. O Dois de Julho é um evento de grande relevância histórica e cultural para a Bahia, e participar dele é sempre motivo de honra. Os ensaios já começaram, com foco tanto na qualidade musical quanto na apresentação como um todo, para que possamos representar bem nossa cidade e a tradição das filarmônicas baianas”, conta o maestro.

A Filarmônica 19 de Setembro já participou de edições anteriores do desfile e, segundo Gerry, a experiência é sempre marcante: “O Dois de Julho é uma data que simboliza a luta, a resistência e a força do povo baiano, e estar presente nesse desfile é uma forma de reverenciar nossa história. Já participamos de edições anteriores, e foram experiências inesquecíveis. A troca com outras bandas, o calor do público e a emoção de desfilar pelas ruas de Salvador são momentos que ficam marcados para sempre na trajetória da nossa filarmônica”, relata.

O Dois de Julho é uma data que simboliza a luta, a resistência e a força do povo baiano Gerry Andrade, - maestro

A diretora de arte da Funceb, Gabriela Sanddyego, afirma que a seleção será feita por uma comissão com reconhecida atuação na área da música, composta por representantes da Funceb, da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e da Escola de Música da UFBA. “Temos o compromisso de que as selecionadas representem diferentes regiões e territórios da Bahia. Porém, o Recôncavo sempre marca uma forte presença nas inscrições”, destaca.

Sobre a seleção, o maestro Gerry propõe: “Sabemos que a avaliação técnica é essencial, mas quando há uma diferença mínima entre duas notas, poderia se considerar também a rotatividade na participação. Isso contribui para democratizar o acesso ao desfile e a valorização das filarmônicas de todo o estado”.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 7 de maio, exclusivamente por meio de formulário online disponível no site da Funceb (www.funceb.ba.gov.br). Cada grupo pode ter até 41 integrantes e se apresentará no turno da manhã, no cortejo entre o Largo da Lapinha e o Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Cada uma das 10 filarmônicas selecionadas receberá um cachê de R$12 mil, além de auxílio transporte. O resultado preliminar será divulgado no dia 13 de maio, no site da Funceb e no Diário Oficial do Estado.

É importante frisar que só podem se inscrever pessoas jurídicas, justamente para estimular a regularização dessas instituições. Gabriela Sanddyego, - diretora de arte da Funceb,

Gabriela Sanddyego conclui ressaltando que o edital visa fortalecer a filarmônica como instituição cultural e tradição da cultura popular, pois em muitos municípios funciona como uma escola de música acessível à população, sendo o único local em que se pode acessar e aprender a tocar um instrumento, a ler uma partitura.