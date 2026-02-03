Hospital de Itaparica terá grande reforma após decisão de Jerônimo

Siga o A TARDE no Google

Unidade integra o patrimônio do Estado - Foto: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), autorizou nesta terça-feira, 3, a desapropriação de um terreno na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para a ampliação do Hospital Geral de Itaparica (HGI), administrado pela Fundação José Silveira.

O terreno tem área de 9.197,24 m², está localizado às margens da BA-532 e, segundo publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), já teve estudos e projetos elaborados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O espaço passará a integrar o patrimônio do Estado e será utilizado no processo de requalificação e ampliação do hospital.

O ato publicado nesta terça-feira atualiza um decreto de agosto de 2024, com ajustes na descrição da área e no memorial descritivo do imóvel. À época, a gestão estadual havia informado a desapropriação de um terreno de 8.553,81 m² no mesmo local.

Obras no hospital

Em outubro de 2023, o governo da Bahia anunciou que o Hospital Geral de Itaparica passaria por uma reforma completa, com investimento de R$ 8,3 milhões.

As intervenções incluem a reestruturação e ampliação do abrigo de resíduos, da central de gases e da subestação abrigada.

A previsão inicial era de que as obras fossem concluídas no primeiro trimestre de 2025, mas, até o momento, não há nova data para a entrega total dos serviços.

Atendimento e serviços

Paralelamente às obras, a unidade segue em funcionamento e registrou aumento na qualidade dos serviços e no número de cirurgias no primeiro quadrimestre de 2025.

O HGI atende uma população estimada em 66,5 mil habitantes dos municípios de Vera Cruz e Itaparica, além de visitantes que circulam pela ilha.

Atualmente, o hospital oferece atendimento em urgência e emergência clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, traumatológica-ortopédica e em saúde mental.