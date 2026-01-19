Menu
BAHIA
BAHIA

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

Por conta da fumaça, o trânsito próximo ao local ficou lento

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/01/2026 - 14:10 h | Atualizada em 19/01/2026 - 14:25
Incêndio na Estação Pernambués
Incêndio na Estação Pernambués

Um incêndio com grandes chamas atingiu uma área de mata próxima a estação de metrô Pernambués, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 19. Uma grande nuvem de fumaça também foi vista próxima do shopping da região e a um grande prédio comercial.

Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram uma grande nuvem de fumaça causada pelas chamas, que cobrem o céu, causando um grande engarrafamento no local, além de um desconforto por conta do cheiro da fumaça

O Portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da Bahia (CBM BA), que informou que viaturas estão no local combatendo o fogo e não há vítimas registradas.

Informações como a motivação do incêndio ainda não foram reveladas.

x