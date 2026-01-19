BAHIA
Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador
Por conta da fumaça, o trânsito próximo ao local ficou lento
Um incêndio com grandes chamas atingiu uma área de mata próxima a estação de metrô Pernambués, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 19. Uma grande nuvem de fumaça também foi vista próxima do shopping da região e a um grande prédio comercial.
Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram uma grande nuvem de fumaça causada pelas chamas, que cobrem o céu, causando um grande engarrafamento no local, além de um desconforto por conta do cheiro da fumaça
O Portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da Bahia (CBM BA), que informou que viaturas estão no local combatendo o fogo e não há vítimas registradas.
Informações como a motivação do incêndio ainda não foram reveladas.
