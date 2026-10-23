Hemoba alerta para estoque crítico de sangue; veja como ajudar

O estoque de sangue O positivo (O+) da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) está em nível crítico. A instituição convoca a população para doar sangue e ajudar a regularizar os estoques.

Apesar de ser um dos tipos sanguíneos mais comuns na população, o O+ também é bastante frequente entre pacientes que precisam de transfusão, o que aumenta a demanda por bolsas desse grupo.

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Em entrevista ao A Tarde, Aline Dórea, hematologista e coordenadora de Coleta da Hemoba, explicou que a combinação entre a prevalência do tipo sanguíneo e a necessidade de transfusões torna o abastecimento um desafio constante para o hemocentro.

“O [tipo sanguíneo] O positivo é bastante prevalente na população de doadores, mas muito prevalente também na população de pacientes que precisam de transfusão. Por isso, a gente costuma ter também, eventualmente, uma dificuldade de estoque do grupo O positivo”, afirmou.

Por que o sangue O positivo é tão importante?

O tipo O positivo está entre os grupos sanguíneos comuns na população. Na transfusão de hemácias, pessoas com esse tipo sanguíneo podem receber sangue O positivo ou O negativo, desde que sejam respeitadas as avaliações e os procedimentos de compatibilidade realizados pela equipe de saúde.

Segundo Aline Dórea, o desafio não está apenas em conseguir doadores, mas em manter uma quantidade de bolsas suficiente para atender às necessidades dos hospitais. Quando as doações não acompanham a demanda, o estoque pode chegar a níveis críticos.

Por que o sangue O negativo também costuma faltar?

Além do O positivo, os tipos sanguíneos com fator Rh negativo podem apresentar dificuldades recorrentes de abastecimento. Entre eles estão O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo.

A hematologista explica que esses grupos possuem restrições de compatibilidade que tornam a reposição mais delicada. No caso do O negativo, a importância é ainda maior em determinadas emergências médicas.

“Quando chega um paciente numa extrema urgência, com um desmatamento grave, e é preciso usar uma transfusão de urgência sem que haja tempo para fazer a tipagem sanguínea e os testes pré-transfusionais, a gente usa o O negativo”, explicou Aline.

O tipo O negativo é conhecido como doador universal de hemácias e pode ser utilizado em situações emergenciais nas quais ainda não foi possível determinar o grupo sanguíneo do paciente.

A especialista também ressaltou que pessoas com O negativo devem receber, preferencialmente, hemácias O negativo, o que torna a manutenção desse estoque especialmente importante.

“Quem é O negativo só pode usar sangue do grupo O negativo. Nenhum outro grupo pode ser aceito para esse paciente, porque ele pode ter uma reação transfusional grave”, afirmou.

Quem pode doar sangue na Hemoba?

De acordo com as orientações da Hemoba, podem doar sangue pessoas que estejam em boas condições de saúde, tenham entre 16 e 69 anos e pesem mais de 50 quilos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou de um responsável legal. Já pessoas com mais de 60 anos só podem doar se já tiverem realizado doações anteriormente.

No dia da coleta, o voluntário não deve estar em jejum nem ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. Também é recomendado dormir pelo menos seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. É necessário apresentar documento oficial com foto.

Onde doar sangue em Salvador?

A Hemoba conta com unidades fixas de coleta em Salvador. Os horários e endereços informados pela fundação são: