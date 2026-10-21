Bahia amplia acesso a medicamentos contra o câncer pelo SUS

A Bahia está incluída na primeira fase do plano do Sistema Único de Saúde (SUS) para ampliar o acesso a tratamentos contra o câncer. Divulgada na última terça-feira, 20, a medida prevê a oferta de nove medicamentos para 13 indicações clínicas em 20 centros especializados no país. A previsão é que a iniciativa beneficie mais de 116 mil pacientes em todo o Brasil.

Os tratamentos previstos abrangem 13 indicações clínicas voltadas a diferentes tipos de câncer, como os de mama, próstata, pulmão, rim e estômago, além de linfomas. O Ministério da Saúde também projeta incluir mais 14 medicamentos até o final do ano. Com isso, serão 23 novos fármacos, o que representa um aumento de 35% nas alternativas de tratamento contra o câncer disponíveis na rede pública.

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Segundo o governo federal, parte dos medicamentos já havia sido aprovada para incorporação ao SUS, mas ainda não estava disponível, na prática, para os pacientes.

Confira os nove medicamentos contra o câncer disponibilizados pelo SUS

Os medicamentos atendem pacientes com diferentes tipos de câncer, conforme as indicações clínicas de cada tratamento:

Trastuzumabe: câncer de estômago e da junção esofagogástrica.

Abemaciclibe: câncer de mama em estágio inicial ou avançado.

Acetato de lanreotida: tumores neuroendócrinos.

Pazopanibe: câncer renal metastático.

Rituximabe: leucemia linfocítica crônica e linfomas.

Abiraterona: câncer de próstata.

Gefitinibe: câncer de pulmão de não pequenas células.

TSH recombinante (alfatirotropina): câncer diferenciado de tireoide.

Sunitinibe: câncer renal metastático e tumor estromal gastrointestinal (GIST) avançado ou metastático após falha do tratamento com imatinibe.

A oferta teve início em centros de tratamento de diferentes regiões do país, incluindo a Bahia. Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição será ampliada gradualmente para os demais serviços habilitados, com previsão de alcançar toda a rede contemplada até o fim do ano.

Distribuição será expandida até dezembro

Até dezembro, o fornecimento deverá ser ampliado para os demais centros de tratamento, segundo o Ministério da Saúde. A iniciativa busca garantir maior acesso a terapias contra o câncer já incorporadas ao SUS, mas que ainda não eram oferecidas de forma efetiva em toda a rede pública.

SUS prevê investimento bilionário em medicamentos contra o câncer

A medida inclui ainda a revisão dos valores repassados por procedimentos oncológicos e ações para facilitar o acesso a terapias de alto custo. De acordo com a secretária, há medicamentos cujo preço chega a R$ 18 mil mensais. Com a nova oferta, pacientes atendidos nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons) poderão receber esses tratamentos mediante prescrição médica, sem precisar acionar a Justiça.

Para garantir a disponibilização dos 23 medicamentos, o Ministério da Saúde prevê um aporte anual de R$ 4 bilhões. Na fase inicial, a compra dos nove fármacos representa um investimento de R$ 155,4 milhões por ano.

Entre os tratamentos contemplados estão o abemaciclibe, destinado a casos específicos de câncer de mama, o pazopanibe, utilizado no tratamento do câncer renal metastático, e o trastuzumabe, cuja utilização será ampliada para pacientes com câncer de estômago.