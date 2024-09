Homem é assassinado com 30 tiros enquanto pilotava moto em Feira

Crime é investigado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem foi assassinado com mais de 30 tiros, na tarde desta segunda-feira (9), no município de Feira de Santana. A vítima, identificada como Wendel Santos Nascimento, tinha 27 anos e estava pilotando uma motocicleta quando o crime aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por uma testemunha que ouviu diversos disparos de arma de fogo e, ao sair de casa, se deparou com o homem caído no chão.

O corpo da vítima foi encontrado com diversas marcas de tiro espalhadas. Ainda não há detalhes sobre o autor do crime, que será investigado pela Polícia Civil.