Chay Suede da Bahia? Homem é preso acusado de crime envolvendo ator

Chay Suede é alvo de fraude - Foto: Divulgação | Globo

Um homem investigado por envolvimento em fraudes bancárias utilizando dados do ator Chay Suede foi preso na última terça-feira, no distrito de Barra do Jacuípe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito fazia parte de um grupo especializado em fraudes digitais contra instituições financeiras.

O esquema utilizava tecnologia de deepfake, que permite a modificação de imagens e vídeos com o uso de inteligência artificial, para burlar sistemas de segurança.

O delegado Bruno Oliveira, que atuou no caso, informou que o investigado esteve diretamente envolvido na tentativa de golpe com uso dos dados de Chay Suede, ocorrido em setembro de 2023.

Na ocasião, outro integrante do esquema conseguiu obter cerca de R$ 200 mil em limite de cartão de crédito e R$ 25 mil em crédito especial, além de tentar se passar pelo ator em uma agência.

Descoberta

A fraude foi descoberta quando um dos envolvidos tentou acessar o aplicativo do Banco Regional de Brasília (BRB) usando um documento falso, que trazia a foto dele combinada com os dados de Chay.

O esquema utilizava tecnologia de deepfake | Foto: Ascom / PC-BA

A tentativa de golpe fracassou quando ele não conseguiu pronunciar corretamente o nome completo do ator: Roobertchay Domingues da Rocha Filho.

O golpista foi preso em flagrante dentro da agência e autuado por estelionato e falsidade ideológica.

As investigações revelam que o grupo manipulava identidades e criava perfis falsos com o auxílio de recursos digitais, conseguindo assim abrir contas, acessar créditos e causar prejuízos às instituições bancárias.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos: