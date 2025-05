Homem investigado por sete homicídios tem mandado de prisão cumprida

BARALHO DO CRIME

Homem também tem atuação no tráfico de drogas em Lauro de Freitas, Dias D'ávila, Eunápolis e Itamaraju - Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia da Bahia cumpriu, nesta sexta-feira,9, mais dois mandados de prisão em desfavor de Francisco Ferreira Henriques Rabelo, o Quatro de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). Detido desde o dia 12 de abril último, ele é investigado por participação em sete homicídios, sendo quatro desses em Camaçari e três em Simões Filho, ambas cidades da Região Metropolitana de Salvador.

Além dos homicídios, o homem também é investigado por envolvimento tráfico de drogas em Dias D’Ávila e Lauro de Freitas, cidades da RMS, e em Eunápolis e Itamaraju. Francisco foi preso durante operação conjunta da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), do 12º Batalhão da Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Polo).

Ele cumpre pena por participação no assassinato de de Jackson da Silva de Jesus, ocorrido em 17 de dezembro de 2023, na Rua Manga Carlota, bairro Mangueiral, em Camaçari. Este crime, segundo investigação policial, foi encomendado por um traficante, morto posteriormente em confronto com a polícia no estado de Alagoas.

Os mandados cumpridos na sexta-feira, são referentes à prorrogação da prisão temporária de Francisco no caso de Ramon David Silva Santos, executado em 30 de novembro de 2024, no bairro Phoc III, em Camaçari, e à decretação de nova prisão temporária relacionada ao caso de Jackson. Ambos os homicídios estão ligados a disputas por território entre facções rivais.

Também conhecido como Paulo, Chiquinho e Cafezinho, o investigado tem um histórico de atuação violenta. A Polícia Civil apura se ele tem envolvimento em outros crimes.