TRAGÉDIA RURAL
Homem morre após ser atacado por enxame de abelhas
Os insetos cercaram o carro em que ele estava com um amigo; o outro homem sobreviveu
Por Andrêzza Moura
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Um ataque de abelhas terminou em morte na zona rural de Jordânia, na divisa entre o extremo norte de Minas Gerais e o sudoeste da Bahia, na última segunda-feira, 16.
A vítima, André de Souza Freitas, estava em um carro com um amigo próximo ao distrito de Estrela, quando foram surpreendidos por um enxame de abelhas que cercou o veículo.
Agentes do corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. André foi resgatado e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu ao choque anafilático.
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O amigo dele, que dirigia o carro, também foi picado, após conseguir sair do veículo. Ele foi levado a uma unidade de saúde, onde segue hospitalizado. Não há informações sobre o estado de saúde dele. As informações são do Blog do Marcelo.
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