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TRAGÉDIA RURAL

Homem morre após ser atacado por enxame de abelhas

Os insetos cercaram o carro em que ele estava com um amigo; o outro homem sobreviveu

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/03/2026 - 21:02 h

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Homem ainda foi levado a hospital, mas morreu após anafilático
Homem ainda foi levado a hospital, mas morreu após anafilático -

Um ataque de abelhas terminou em morte na zona rural de Jordânia, na divisa entre o extremo norte de Minas Gerais e o sudoeste da Bahia, na última segunda-feira, 16.

A vítima, André de Souza Freitas, estava em um carro com um amigo próximo ao distrito de Estrela, quando foram surpreendidos por um enxame de abelhas que cercou o veículo.

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André de Souza Freitas
André de Souza Freitas | Foto: Reprodução

Agentes do corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. André foi resgatado e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu ao choque anafilático.

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O amigo dele, que dirigia o carro, também foi picado, após conseguir sair do veículo. Ele foi levado a uma unidade de saúde, onde segue hospitalizado. Não há informações sobre o estado de saúde dele. As informações são do Blog do Marcelo.

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Tags:

ataque abelha choque anafilático enxame de abelhas

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