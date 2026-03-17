Homem morre após ser atacado por enxame de abelhas

Homem ainda foi levado a hospital, mas morreu após anafilático - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Um ataque de abelhas terminou em morte na zona rural de Jordânia, na divisa entre o extremo norte de Minas Gerais e o sudoeste da Bahia, na última segunda-feira, 16.

A vítima, André de Souza Freitas, estava em um carro com um amigo próximo ao distrito de Estrela, quando foram surpreendidos por um enxame de abelhas que cercou o veículo.

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André de Souza Freitas | Foto: Reprodução

Agentes do corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. André foi resgatado e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu ao choque anafilático.

O amigo dele, que dirigia o carro, também foi picado, após conseguir sair do veículo. Ele foi levado a uma unidade de saúde, onde segue hospitalizado. Não há informações sobre o estado de saúde dele. As informações são do Blog do Marcelo.