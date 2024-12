Homem pega 45 anos de prisão por matar mãe e tio na Bahia

A vítima foi estrangulada, e o condenado chegou a usar o celular dela para despistar os familiares. - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em um julgamento que durou mais de sete horas, Anderson Oliveira de Sá foi condenado a 45 anos, um mês e 25 dias de prisão pelos assassinatos de sua mãe, Graciete Oliveira Souza, e de seu tio, Manoel Bismarco Alves Souza, além da ocultação dos corpos. A sentença foi proferida na última quarta-feira, 27, no município de Sento Sé, no norte da Bahia.

Os crimes ocorreram em 2023, no bairro Tombador. Conforme a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Graciete foi morta pelo filho com a ajuda do marido, Francisco Gomes Sá, que faleceu algum tempo depois. Ela teria ameaçado denunciar uma plantação de maconha ligada a Anderson. A vítima foi estrangulada, e o condenado chegou a usar o celular dela para despistar os familiares.

Manoel Bismarco Alves Souza, tio de Anderson, foi morto por asfixia após questionar o desaparecimento da irmã. Os corpos das vítimas foram enterrados em terrenos da família, um na zona rural e outro na zona urbana de Sento Sé.

Os jurados classificaram os crimes como sendo de motivo fútil, com emprego de meio cruel e sem chance de defesa para as vítimas. No caso de Graciete, também foi identificado o agravante de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado. O Ministério Público também pediu uma indenização de R$ 300 mil como reparação às famílias das vítimas, mas o pedido ainda será avaliado em outra instância.