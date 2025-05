Homens morrem ao encostar em cerca eletrificada em cidade da Bahia

Carlos e Gustavo ainda foram levados a uma Unidade de Pronto Atendimento em Vitória da Conquista, mas não resistiram - Foto: Reprodução Rede Bahia

Carlos Roberto Mendes da Silva, de 39 anos, e o cabeleireiro e tatuador Gustavo Oliveira Viana, de 22, morreram, na última sexta-feira, 18, na zona rural da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia após encostarem em uma cerca de arame eletrificada.

Segundo informações do G1, familiares dos rapazes procuraram a delegacia, nesta terça-feira, 22, para denunciar o fato. Eles informaram que a cerca, que fica em uma casa ao lado do imóvel onde as vítimas estavam, na região da Pedra Branca, estava ligada a uma fiação de rede elétrica clandestina ou mal feita.

"Tudo que indica é que foi instalação errada ou clandestina", afirmou Jaimilton Novaes, amigo das vítimas.

Carlos Roberto foi o primeiro a receber a descarga elétrica. Gustavo foi atingido ao tentar ajudar o amigo. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Vitória da Conquista. Os corpos de Carlos e Gustavo foram enterrados no domingo (20).

De acordo com a Polícia Civil, exames periciais foram feitos no local, mas ainda aguarda o resultado do laudo. A situação é apurada como crime e os suspeitos são procurados.