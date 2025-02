Homicidas de Salvador são alvos de operação em vários bairros

Operação aconteceu durante a madrugada - Foto: Alberto Maraux | SSP

A Operação Reciclagem, deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na madrugada desta quarta-feira (19), desarticulou um grupo investigado por diversos homicídios na região de Vila Canária, em Salvador. Ao todo, 19 mandados judiciais foram cumpridos nas últimas horas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), oito pessoas que estavam com mandados em aberto foram presas em diferentes bairros de Salvador, sete ordens judiciais foram cumpridas no sistema prisional e cinco alvos confrontaram com as equipes policiais. Uma mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Investigações realizadas pelo DHPP apontaram que o grupo tem envolvimento nas mortes de Anderson dos Santos Nascimento Filho, ocorrida em março de 2023 em Vila Canária, a qual desencadeou a operação, de uma criança de 11 anos, em novembro de 2023 naquele mesmo bairro, de Cristiano Santos Reis, em São Marcos, e de Paloma Assis São Pedro, em Tancredo Neves.

Joseci Alves dos Santos, Breno Yuri dos Santos de Jesus, Jeferson Santos de Jesus e Leonardo Souza Reis também foram vítimas da quadrilha. Os crimes ocorreram em 2024 e têm relação com o tráfico de drogas.

Em Salvador os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros de Vila Canária, Vale dos Lagos, Pau da Lima e Castelo Branco.

Um dos líderes do grupo, identificado como Luís Cláudio dos Santos Passo, foi localizado na cidade de Presidente Tancredo Neves. Ele resistiu à prisão e morreu durante confronto com os policiais.

O “braço direito” de Luís Cláudio, o Israel de Jesus dos Santos, e os gerentes da quadrilha Leonardo Oliveira Rebouças e Erick de Carvalho Rodrigues foram alcançados em Vila Canária e também confrontam com as equipes. Roberto Rivelino Miranda de Oliveira, apontado como “puxador de bonde”, foi localizado em Castelo Branco e morreu durante troca de tiros com os policiais.

Armas, drogas, munições, granadas, anotações, uma quantia em dinheiro e celulares foram apreendidos durante a operação.

A operação contou com a participação de equipes do DHPP, dos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Polícia Metropolitana (Depom) e de Inteligência Policial (Dip), das Coordenações de Operação e Recursos Especiais (Core) e de Polícia Judiciária (COPJ), além de unidades especializadas da Polícia Militar e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).