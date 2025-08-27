Idosa morre após ataque brutal de vaca furiosa no interior da Bahia

Circunstâncias exatas do ataque ainda não foram esclarecidas

Uma tragédia marcou a zona rural de Ipirá, a 101 km de Feira de Santana, envolvendo uma idosa de 70 anos. Palmira Silva Mascarenhas faleceu na última quarta-feira, 26, após ser atacada por uma vaca em uma propriedade local no dia 12 de julho.

De acordo com a Polícia Civil, Palmira estava internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, desde o incidente, mas não resistiu aos ferimentos. Durante o período de internação, a idosa apresentou trauma facial e complicações respiratórias, culminando em insuficiência pulmonar.

As circunstâncias exatas do ataque ainda não foram esclarecidas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Ipirá. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) já emitiu as guias periciais e de remoção do corpo.

O sepultamento de Palmira Silva Mascarenhas está previsto para a tarde desta quarta-feira (27), no Cemitério Vale das Flores, em Ipirá.