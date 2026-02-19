Menu
FATALIDADE

Idoso morre queimado ao tentar controlar incêndio em mata na Bahia

Vítima de 80 anos realizava 'aceiro' quando foi atingida pelas chamas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

19/02/2026 - 23:07 h

Idoso morreu no local antes de receber atendimento médico
Idoso morreu no local antes de receber atendimento médico

Um idoso, de 80 anos, identificado apenas como Joel do Pão morreu, no início da tarde desta quinta-feira, 19, na região rural de Coculo, em Ubatã, no sul da Bahia. Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de outra pessoa quando teria realizado um “aceiro” - prática usada para limpar ou conter a vegetação antes da queima de pastagens -, momento em que o fogo saiu do controle, se espalhou rapidamente e acabou atingindo-o.

A pessoa que estava com o senhor acionou uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde para atendê-lo. Mas, quando a equipe chegou ao local, ele já estava morto. Não há informações se o acompanhante ficou ferido.

As autoridades competentes vão apurar as circunstâncias do acidente. As informações são do site Ubatã Notícias.

