Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTO NA BAHIA

Incêndio atinge área atrás de prefeitura e assusta moradores

Chamas tiveram início durante a madrugada

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/01/2026 - 13:39 h
Chamas atingiram imóvel e área próximo à Praça da Matriz
Chamas atingiram imóvel e área próximo à Praça da Matriz -

Um incêndio de grandes proporções surpreendeu moradores de Macaúbas, na região da Chapada Diamantina, na madrugada deste sábado, 17. As chamas, que começaram, por volta da meia-noite, atingiram uma área nos fundos da Prefeitura Municipal. O fogo se espalhou rapidamente, mas causou danos à estrutura principal do prédio da prefeitura.

Um imóvel próximo a um trecho da Praça Matriz e à área conhecida como Coco Gesso, na via de acesso ao CETEP, foram consumidos pelas chamas. Informações iniciais dão conta de que o incêndio pode estar relacionada à queima de lixo e pequenos entulhos descartados na via pública, hipótese ainda sendo investigada.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Passagens intermunicipais da Bahia sobem a partir deste sábado
Salvador terá nova rodoviária e novo posto do SAC nesta semana
Mica Lauro: facas, drogas e apreensões no primeiro dia de festa

Apesar da intensidade das chamas, não houve registro de feridos. As circunstâncias do incêndio estão sendo apuradas pelas autoridades. As informações são do Achei Sudoeste.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chapada diamantina fogo em Macaúbas incêndio Bahia incêndio Macaúbas Prefeitura de Macaúbas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chamas atingiram imóvel e área próximo à Praça da Matriz
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Chamas atingiram imóvel e área próximo à Praça da Matriz
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Chamas atingiram imóvel e área próximo à Praça da Matriz
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Chamas atingiram imóvel e área próximo à Praça da Matriz
Play

Vídeo: residência de luxo é atingida por incêndio na RMS

x