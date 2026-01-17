SUSTO NA BAHIA
Incêndio atinge área atrás de prefeitura e assusta moradores
Chamas tiveram início durante a madrugada
Por Andrêzza Moura
Um incêndio de grandes proporções surpreendeu moradores de Macaúbas, na região da Chapada Diamantina, na madrugada deste sábado, 17. As chamas, que começaram, por volta da meia-noite, atingiram uma área nos fundos da Prefeitura Municipal. O fogo se espalhou rapidamente, mas causou danos à estrutura principal do prédio da prefeitura.
Um imóvel próximo a um trecho da Praça Matriz e à área conhecida como Coco Gesso, na via de acesso ao CETEP, foram consumidos pelas chamas. Informações iniciais dão conta de que o incêndio pode estar relacionada à queima de lixo e pequenos entulhos descartados na via pública, hipótese ainda sendo investigada.
Apesar da intensidade das chamas, não houve registro de feridos. As circunstâncias do incêndio estão sendo apuradas pelas autoridades. As informações são do Achei Sudoeste.
