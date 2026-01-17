Passagens intermunicipais da Bahia sobem a partir deste sábado

As linhas semiurbanas fora da Região Metropolitana também terão alta - Foto: Reprodução

Os passageiros de ônibus intermunicipais na Bahia enfrentarão tarifas mais altas a partir deste sábado, 17. O reajuste, publicado no Diário Oficial do Estado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), prevê aumento de 6,28% nas linhas de longa distância e metropolitanas. As linhas semiurbanas fora da Região Metropolitana também terão alta e o percentual é de 8,44%.

Além das passagens, as taxas de embarque também sobem 5,17%. Com a atualização, os valores passam a ser R$ 9,08 para viagens interestaduais, R$ 3,75 para intermunicipais e R$ 1,55 para trechos metropolitanos, mantendo a gratuidade para crianças de até cinco anos.

O reajuste abrange destinos como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Praia do Forte, Camaçari e Candeias, e é calculado com base em custos operacionais do transporte e critérios técnicos previstos em contratos de concessão.

Segundo a Agerba, o aumento ocorre em um momento de transição do sistema rodoviário da capital, com a desativação gradual da Rodoviária do Iguatemi e a transferência das operações para o novo terminal, que fica de Águas Claras e será inaugurado nesta segunda-feira, 19.

Apesar do reajuste nas linhas intermunicipais, o sistema metropolitano urbano, integrado ao metrô de Salvador e que atende cidades como Simões Filho, Lauro de Freitas e Camaçari, permanece com tarifas inalteradas, por enquanto. A mudança busca acompanhar a reestruturação das operações e garantir a continuidade do serviço durante a transferência dos terminais.