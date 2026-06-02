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FATALIDADE

Influencer e modelo plus size morre na Bahia após cirurgia bariátrica

Jovem, de 22 anos, acumulava mais de 16 mil seguidores em uma rede social

Andrêzza Moura
Por
O enterro de Thaylana estava programado para a tarde desta terça-feira, 2
O enterro de Thaylana estava programado para a tarde desta terça-feira, 2 - Foto: Reprodução Redes Sociais

A influenciadora digital e modelo plus size Thaylana Cordeiro de Souza Santos, de 22 anos, morreu nesta terça-feira, 2, em uma unidade de saúde, em Itabuna, no sul da Bahia, durante uma cirurgia bariátrica.

Segundo relatos, o procedimento médico teria acontecido nesta segunda-feira, 1º. Ainda não há informações em qual unidade hospitalar ela estava internada, nem o que ocasionou a morte.

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A partida precoce de Thaylana casou muita comoção em uma rede social, onde ela acumulava mais de 16 mil seguidores e costumava postar a rotina do dia a dia e publicidades.

Thaylana costumava postar rotina do dia a dia e publicidades
Thaylana costumava postar rotina do dia a dia e publicidades - Foto: Reprodução Redes Sociais

Entre as mensagens, pessoas sem acreditar no que aconteceu. "Gente, como assim, ela se foi?". Em outra postagem, uma seguidora disse: "descanse em paz, Thay. Que bom que tive a oportunidade de escutar o som da sua risada e te conhecer".

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O sepultamento da jovem estava previsto para acontecer às 15h desta terça-feira, no cemitério municipal da cidade. O velório estava acontecendo no salão do SAF, localizado na Rua Juca Leão, na região central de Itabuna.

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