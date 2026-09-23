Iniciativa conecta 300 jovens a empresas e gera contratações na Bahia

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Uma iniciativa criada para aproximar estudantes baianos do mercado de trabalho já ajudou mais de 300 jovens a conhecer, na prática, diferentes profissões e possibilidades de carreira. O Sombra por um Dia, desenvolvido pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia), também já envolveu mais de 50 empresas desde o início do programa, em 2022.

Somente em 2026, até o momento, foram 103 estudantes de 11 escolas conectados a 21 empresas de seis municípios baianos: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Luís Eduardo Magalhães.

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Estudantes acompanham rotina de profissionais

A dinâmica do projeto permite que os jovens passem um turno ou expediente acompanhando profissionais em seus ambientes de trabalho. Durante a experiência, eles conhecem áreas de atuação, observam processos, participam de atividades e conversam com pessoas que já estão inseridas no mercado.

A proposta é proporcionar um contato direto com situações, competências e desafios profissionais que ainda não fazem parte da rotina dos estudantes.

Para Elde Oliveira, presidente da JA Bahia, a experiência pode ajudar os jovens a conhecer possibilidades antes de tomar decisões sobre o futuro profissional.

“O Sombra por um Dia nasceu da crença de que nenhum jovem deveria escolher sua carreira sem antes conhecer de perto o mundo real do trabalho. Ver centenas estudantes baianos descobrindo possibilidades que talvez jamais imaginassem é a prova de que essa ponte entre escola e mercado transforma vidas. Na JA Bahia, seguimos comprometidos em ampliar esse acesso”.

Projeto também passou a integrar o Trilha do Amanhã

Em 2026, o Sombra por um Dia passou a fazer parte estrategicamente do Trilha do Amanhã, projeto da JA Bahia voltado à preparação de jovens para o mundo do trabalho.

A iniciativa reúne ações de educação financeira, empreendedorismo, desenvolvimento de competências socioemocionais, orientação profissional e experiências práticas.

Os resultados do programa também já aparecem na trajetória de alguns participantes. Registros das últimas edições apontam que nove jovens foram contratados após participarem da iniciativa.

Entre as empresas que contrataram participantes estão Nova Corrente, BMD Têxteis, Qualivida, Martins Atacadista, Sotero Ambiental e Petrobahia.

Jovens relatam impacto da experiência

Entre os estudantes que participaram das ações estão alunos do SENAI Camaçari, Colégio Estadual Thales de Azevedo, Colégio Estadual José de Freitas Mascarenhas, Projeto Vira-Vida e Colégio Educacional Edgard Santos.

Para Ester Oliveira Santos, aluna do SENAI Dendezeiros, conhecer de perto o funcionamento de uma empresa ajudou a ampliar sua percepção sobre o ambiente profissional.

“Presenciar como os processos de uma empresa são interligados, como um setor completa o outro e faz o trabalho fluir em harmonia. Achei marcante o fato de conhecer pessoas novas e ouvir sobre suas experiências na carreira”.

A estudante Brenda Maria Fernandes Santos, do Colégio Estadual Thales de Azevedo, também destacou a experiência vivida durante o programa.

“Do início ao fim foi uma experiência única e inovadora. Entrei uma pessoa e saí outra completamente diferente. Queria que todo jovem pudesse ter essa oportunidade de estar em um local tão enriquecedor”.

Empresas de diferentes setores participaram

A edição de 2026 reuniu organizações de áreas como indústria, serviços, engenharia, agronegócio, comunicação, saúde, tecnologia e setor público.

Entre as empresas participantes estão Advice Group, Zum Brasil, GAAC, Qualivida, PetroBahia, Nova Corrente, J&T Express, Rede Bahia, SENAI Dendezeiros, Cetenco Engenharia, Grupo Rede+, Luke Alimentos, Indorama Ventures, Martins, Bayer, Yara Fertilizantes, Tríade, SLC Agrícola, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vitória da Conquista e Casa do Óleo.

O projeto também conta com uma rede formada por empresas, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e instituições públicas.

Rede reúne instituições e empresas

O Trilha do Amanhã tem como mantenedores o Instituto Sabin, Instituto IAMAR, Cibra, CDL Salvador e Wilson Sons. Já os patrocinadores são Banco do Nordeste, SLC Agrícola e He-Net.

O SENAI Bahia participa como parceiro, enquanto a ABRH Bahia atua como embaixadora. O projeto também recebe apoio institucional do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Educação (SEC) e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (SEPROMI).

Também integram a rede o Instituto AIBA, ABAPA, Sebrae Bahia, IEL Bahia, Rede Bahia e Correio da Bahia.

Patrocinador do Trilha do Amanhã, o Banco do Nordeste participa da articulação voltada à ampliação das oportunidades de formação e desenvolvimento para jovens. O apoio busca fortalecer a aproximação entre instituições, empresas e estudantes.

Empresas ainda podem participar

Empresas interessadas em receber estudantes e participar das próximas ações da Junior Achievement Bahia ainda podem realizar o cadastro.

A proposta é permitir que os jovens tenham contato com diferentes áreas, rotinas e competências profissionais, fortalecendo a relação entre educação e mercado de trabalho.

Para obter informações e realizar o cadastro, as empresas devem acessar o portal oficial disponibilizado pela iniciativa