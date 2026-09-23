ACM Neto recebe apoio de lideranças de 9 cidades no final da campanha

O candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil), recebeu uma série de novos apoios vindos de lideranças políticas do interior do Estado. As adesões foram confirmadas em encontro na cidade de Feira de Santana (centro-norte do estado), na terça-feira, 22.

O encontro contou com a presença do candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), além do prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil).

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São Francisco do Conde, Ichú e Guarantinga

De São Francisco do Conde, Neto recebeu a confirmação do apoio de nove vereadores, capitaneados pelo presidente da Câmara, Nem do Caípe. São eles: Joinha, Lorena de Reizinho, Neguinho, Pantera, Muriel, Pita de Gal, Dra Lígia e Sandrinha.

Em Ichu, declararam apoio a ACM Neto o vice-prefeito Serginho Maia, o presidente da Câmara Municipal, Eugênio Carneiros, e os vereadores Vinícius Araújo e Arraia. De Guaratinga, Neto ganhou a adesão de Ezequiel Xavier, que disputou a prefeitura em 2024 e obteve quase 43% dos votos.

Médio Rio de Contas

Na região do Médio Rio de Contas, o ex-prefeito de Apuarema, Rogério, do PSD, que alcançou 44% dos votos na eleição municipal, e um grupo de vereadores e lideranças também declararam apoio. O candidato a prefeito do PT em Jitaúna, Neto de Clóvis, reafirmou que marcha com ACM Neto para mudar a Bahia.

De Ipecaetá vieram as adesões do ex-prefeito Ailton Silva e do ex-vice-prefeito Fábio Reis, que disputou a prefeitura pelo MDB em 2024, e que agora se unem ao grupo que já apoiava ACM Neto no município.

Itacaré, Itamari e Teolândia

Ex-prefeito de Itacaré, Dr. Jarbas também declarou apoio ao time da mudança, assim como o ex-prefeito de Itamari, Nego, ampliando a base que Neto já tinha na cidade com o vereador Zebu e outras lideranças. Candidato pelo PT à prefeitura de Teolândia, com quase 44% dos votos, Zé Bozó também migrou para a base de oposição ao governo do Estado.

“Essa é mais uma demonstração de que a Bahia está vivendo um movimento muito forte de mudança. São lideranças de diferentes partidos, de diferentes regiões, muitas delas que estiveram do outro lado nas últimas eleições e que agora decidiram caminhar conosco. Isso mostra que o nosso projeto está conseguindo unir a Bahia acima das questões partidárias", disse ACM Neto.

"Quero agradecer a confiança de cada vereador, vice-prefeito, ex-prefeito e liderança que está chegando. A nossa responsabilidade aumenta, assim como aumenta a certeza de que estamos construindo uma grande corrente para mudar a Bahia e começar um novo tempo no nosso estado", completou o candidato ao governo do Bahia.