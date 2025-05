Integrantes do TCE/BA visitam Fundação Doutor Jesus em Candeias

Equipe do TCE em visita à Fundação Doutor Jesus - Foto: Gustavo Rozário

Uma equipe do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) realizou uma visita à Fundação Doutor Jesus, localizada no distrito Menino Jesus, em Candeias, na BA-324, com o objetivo de conhecer as instalações e o trabalho desenvolvido pela instituição na segunda-feira, 12.

O grupo do TCE/BA foi composto pelo conselheiro-presidente, Marcus Presídio, pelo conselheiro Inaldo Araújo (diretor da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa), a procuradora-geral do Ministério Público de Contas (MPC/BA), Camila Luz, além de auditores e outros representantes do MPC.

Ao final da visita, os conselheiros Marcus Presídio e Inaldo Araújo receberam o Título de Amigo da Fundação Doutor Jesus. A ocasião também foi mais uma oportunidade para a aproximação do TCE/BA com a sociedade e os órgãos sob sua fiscalização.

A Fundação Doutor Jesus, que há 34 anos atende pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal e social em regime de internação e acolhimento 24 horas, mantém cooperação com o Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH)

A parceria tem como objetivo a execução de políticas de acolhimento, recuperação, reinserção no mercado de trabalho e restabelecimento de vínculos afetivos e familiares de pessoas em situação de vulnerabilidade e usuárias de substâncias psicoativas.

O grupo percorreu as diversas instalações, incluindo a sala de recepção de novos internos, os alojamentos femininos e masculinos, as áreas de recreação e lazer (com quadras esportivas e piscinas), a sala de fisioterapia, o refeitório e o espaço dedicado ao atendimento psicológico e social.

Instalações e equipe profissional

Os visitantes ainda conheceram a cozinha e a barbearia da Fundação, que oferece cursos profissionalizantes como forno e fogão, cabeleireiro, música, carpintaria e informática, entre outros. De acordo com Isidório, cerca de 1.600 pessoas – sendo 1.400 homens e 200 mulheres -, são atendidas atualmente.

“Toda vez que eu recebo uma visita, recebo recomendações e orientações para a gente melhorar. Hoje temos uma equipe técnica com 32 profissionais de psicologia e 30 profissionais de assistência social. São pedagogos, professores de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas e enfermeiros, só da área de saúde”, disse o deputado federal.

“Esse grupo, com a administração, é quem ajuda a desenvolver os cursos profissionalizantes, que depois de três meses de casa, depois de olhar saúde, eles e elas possam também aprender alguma coisa básica que custa menos e ajuda na sua reintegração”, acrescentou.

Apoio e fiscalização

“O Tribunal de Contas é o órgão que fiscaliza o dinheiro público que vem para essa fundação. É nós que fiscalizamos o bom gasto do dinheiro público. E hoje é um dia especial porque nós estamos dando mais um passo no sentido de ser mais útil à sociedade, vendo a realidade da vida de cada um, e a realidade não é fácil”, disse Marcus Presidio.

“Por isso saímos das salas com ar-condicionado e computadores para trocar experiências e para que, juntos, possamos crescer um com o outro e ter uma sociedade melhor”, finalizou.

A procuradora-geral de contas, Camila Luz, também agradeceu pela visita ao projeto e disse: “O nosso desejo é que este trabalho continue da melhor forma. O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas vão estar fiscalizando, acompanhando esse projeto, no intuito de fazer ele crescer cada vez mais e para que vocês tenham sucesso, saúde, coragem, e que consigam ter uma vida melhor”, explicou a procuradora-geral do MP de Contas.