BAHIA
Itaberaba terá hospital materno-infantil com investimento milionário
Nova unidade terá investimento de R$ 46,6 milhões e reforça assistência à saúde na região
Por Redação
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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 26, a construção de um novo hospital materno-infantil em Itaberaba, durante as comemorações dos 149 anos do município. A iniciativa faz parte da estratégia de ampliação do acesso à saúde no interior do estado.
A implantação do Hospital Materno-Infantil de Itaberaba contará com investimento superior a R$ 46,6 milhões, fruto de parceria entre o Governo da Bahia e a prefeitura local.
A unidade terá 72 leitos, distribuídos da seguinte forma:
- 10 leitos de UTI e cuidados neonatais;
- 41 leitos de internação para emergência e parto;
- 11 leitos de emergência;
- Cinco leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto);
- Cinco leitos no Centro de Recuperação Pós-Anestésica.
Além disso, o hospital contará com:
- Três salas cirúrgicas;
- Centro de imagem completo;
- Auditório com capacidade para 50 pessoas.
Segundo o governador, a expectativa é de que a unidade esteja pronta em menos de dois anos.
“Quando a gente investe em saúde, está garantindo atendimento mais rápido, mais eficiente e salvando vidas”, afirmou.
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Ampliação da assistência materno-infantil
De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, o novo equipamento integra o programa de expansão da assistência materno-infantil na Bahia.
A iniciativa está alinhada ao fortalecimento do programa Mãe Bahia, com foco em:
- Redução da mortalidade materna e infantil;
- Ampliação do atendimento no interior;
- Qualificação da rede de saúde.
A expectativa é de que, além de Itaberaba, outros 14 municípios sejam beneficiados pela estratégia.
Entregas e novos investimentos na saúde
Durante a agenda no município, o governador também realizou entregas e autorizou novas obras, incluindo:
- Entrega de ambulância e equipamentos hospitalares;
- Reforço à Policlínica Municipal, Hospital Geral e UPA 24h;
- Autorização para construção de um CAPS tipo 2;
- Convênio para construção de uma UBS no bairro Parque das Águas.
Além disso, houve ampliação da rede de frio para vacinas, com entrega de:
- Kits de imunização;
- Kit pediátrico;
- Kit parto.
Vacimóvel amplia acesso à vacinação
O governador também visitou o Vacimóvel, iniciativa que leva vacinação a diferentes pontos da cidade, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.
A ação reforça a estratégia de descentralização do atendimento e fortalecimento da atenção básica no município.
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