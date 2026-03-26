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BAHIA

Itaberaba terá hospital materno-infantil com investimento milionário

Nova unidade terá investimento de R$ 46,6 milhões e reforça assistência à saúde na região

Redação

Por Redação

26/03/2026 - 14:44 h

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Jerônimo Rodrigues (PT) inaugura novo hospital em Itaberaba, no interior da bahia
Jerônimo Rodrigues (PT) inaugura novo hospital em Itaberaba, no interior da bahia -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 26, a construção de um novo hospital materno-infantil em Itaberaba, durante as comemorações dos 149 anos do município. A iniciativa faz parte da estratégia de ampliação do acesso à saúde no interior do estado.

A implantação do Hospital Materno-Infantil de Itaberaba contará com investimento superior a R$ 46,6 milhões, fruto de parceria entre o Governo da Bahia e a prefeitura local.

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A unidade terá 72 leitos, distribuídos da seguinte forma:

  • 10 leitos de UTI e cuidados neonatais;
  • 41 leitos de internação para emergência e parto;
  • 11 leitos de emergência;
  • Cinco leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto);
  • Cinco leitos no Centro de Recuperação Pós-Anestésica.

Além disso, o hospital contará com:

  • Três salas cirúrgicas;
  • Centro de imagem completo;
  • Auditório com capacidade para 50 pessoas.

Segundo o governador, a expectativa é de que a unidade esteja pronta em menos de dois anos.

“Quando a gente investe em saúde, está garantindo atendimento mais rápido, mais eficiente e salvando vidas”, afirmou.

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Ampliação da assistência materno-infantil

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, o novo equipamento integra o programa de expansão da assistência materno-infantil na Bahia.

A iniciativa está alinhada ao fortalecimento do programa Mãe Bahia, com foco em:

  • Redução da mortalidade materna e infantil;
  • Ampliação do atendimento no interior;
  • Qualificação da rede de saúde.

A expectativa é de que, além de Itaberaba, outros 14 municípios sejam beneficiados pela estratégia.

Jerônimo Rodrigues (PT) inaugura novo hospital em Itaberaba, no interior da bahia
Jerônimo Rodrigues (PT) inaugura novo hospital em Itaberaba, no interior da bahia | Foto: Dkvulgação

Entregas e novos investimentos na saúde

Durante a agenda no município, o governador também realizou entregas e autorizou novas obras, incluindo:

  • Entrega de ambulância e equipamentos hospitalares;
  • Reforço à Policlínica Municipal, Hospital Geral e UPA 24h;
  • Autorização para construção de um CAPS tipo 2;
  • Convênio para construção de uma UBS no bairro Parque das Águas.
Kit UBS
Kit UBS | Foto: Dkvulgação

Além disso, houve ampliação da rede de frio para vacinas, com entrega de:

  • Kits de imunização;
  • Kit pediátrico;
  • Kit parto.

Vacimóvel amplia acesso à vacinação

O governador também visitou o Vacimóvel, iniciativa que leva vacinação a diferentes pontos da cidade, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

A ação reforça a estratégia de descentralização do atendimento e fortalecimento da atenção básica no município.

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Tags:

hospital Jerônimo Rodrigues Saúde

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