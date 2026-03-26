Itaberaba terá hospital materno-infantil com investimento milionário

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Jerônimo Rodrigues (PT) inaugura novo hospital em Itaberaba, no interior da bahia - Foto: Dkvulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 26, a construção de um novo hospital materno-infantil em Itaberaba, durante as comemorações dos 149 anos do município. A iniciativa faz parte da estratégia de ampliação do acesso à saúde no interior do estado.

A implantação do Hospital Materno-Infantil de Itaberaba contará com investimento superior a R$ 46,6 milhões, fruto de parceria entre o Governo da Bahia e a prefeitura local.

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A unidade terá 72 leitos, distribuídos da seguinte forma:

10 leitos de UTI e cuidados neonatais;

41 leitos de internação para emergência e parto;

11 leitos de emergência;

Cinco leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto);

Cinco leitos no Centro de Recuperação Pós-Anestésica.

Além disso, o hospital contará com:

Três salas cirúrgicas;

Centro de imagem completo;

Auditório com capacidade para 50 pessoas.

Segundo o governador, a expectativa é de que a unidade esteja pronta em menos de dois anos.

“Quando a gente investe em saúde, está garantindo atendimento mais rápido, mais eficiente e salvando vidas”, afirmou.

Ampliação da assistência materno-infantil

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, o novo equipamento integra o programa de expansão da assistência materno-infantil na Bahia.

A iniciativa está alinhada ao fortalecimento do programa Mãe Bahia, com foco em:

Redução da mortalidade materna e infantil;

Ampliação do atendimento no interior;

Qualificação da rede de saúde.

A expectativa é de que, além de Itaberaba, outros 14 municípios sejam beneficiados pela estratégia.

Jerônimo Rodrigues (PT) inaugura novo hospital em Itaberaba, no interior da bahia | Foto: Dkvulgação

Entregas e novos investimentos na saúde

Durante a agenda no município, o governador também realizou entregas e autorizou novas obras, incluindo:

Entrega de ambulância e equipamentos hospitalares;

Reforço à Policlínica Municipal, Hospital Geral e UPA 24h;

Autorização para construção de um CAPS tipo 2;

Convênio para construção de uma UBS no bairro Parque das Águas.

Kit UBS | Foto: Dkvulgação

Além disso, houve ampliação da rede de frio para vacinas, com entrega de:

Kits de imunização;

Kit pediátrico;

Kit parto.

Vacimóvel amplia acesso à vacinação

O governador também visitou o Vacimóvel, iniciativa que leva vacinação a diferentes pontos da cidade, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

A ação reforça a estratégia de descentralização do atendimento e fortalecimento da atenção básica no município.