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POLÍTICA

Saiba quando os secretários de Jerônimo devem deixar cargos no governo

Titulares de pastas devem disputar eleição em outubro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/03/2026 - 13:23 h

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Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), revelou a data limite para que os secretários deixem os cargos para a disputa das eleições de outubro deste ano — conforme a legislação eleitoral, o prazo de desincompatibilização encerra no próximo dia 4 de abril.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, a decisão sobre a saída dos titulares das pastas deve ser tomada até o dia 3 de abril. Ele reforçou o discurso de que quem for candidato a cargo eletivo, daqui a pouco mais de seis meses, não vai poder permanecer na gestão.

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"Aí vai ter que acontecer o prazo, porque quem for candidato não pode ficar com o cargo", disse o governador durante agenda em Salvador, na quarta-feira, 25. Ele ressaltou que já vem conversando com os partidos para a antecipação dos nomes que serão os substitutos.

"Eu já venho fazendo, pedindo que os partidos já antecipem para poder avaliar os nomes. Alguns que já me passaram e eu dei ok, alguns que passaram e pedi para rever, mas dentro de um padrão. Eu não posso baixar a guarda no ritmo dos trabalhos. A intenção nossa é fechar também aí entre dia 2 e dia 3", pontuou o petista.

Composição da chapa

Na ocasião, ele foi questionado sobre a formação da chapa majoritária, em meio às discussões sobre quem será o seu vice. Para o governador Jerônimo Rodrigues, o foco agora é na composição dos partidos na eleição de deputados federais e estaduais.

"Eu tenho que fazer uma proteção, digamos assim, para os partidos permanecerem fortalecidos e os mandatos estadual e federal não correrem em risco. Parece que há um acordo dos partidos, que agora ninguém está falando em vice, mas na contagem dessas chapas estadual e federal", afirmou.

"Os partidos precisam eleger federais, isso é valioso. Para o Lula é bom a gente poder aumentar a bancada. No meu caso, eu tenho um olhar também muito forte na bancada estadual", finalizou.

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Bahia eleições 2026 Jerônimo Rodrigues

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