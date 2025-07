Cidade da Bahia é denunciada após morte de bebê em hospital

Prefeitura de Itiúba - Foto: Reprodução

Após a morte de um bebê de 53 dias no Hospital Municipal de Itiúba, no centro-norte da Bahia, o Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou, nesta terça-feira, 8, uma Ação Civil Pública (ACP) contra o município. Na ação, o promotor de Justiça Felipe Pazzola pede que a Justiça determine ao município que melhore o atendimento no hospital e pague uma indenização de R$ 200 mil à família da criança.

De acordo com a denúncia, o bebê foi internado no dia 31 de julho de 2024 com um quadro grave de icterícia e suspeita de infecção, mas o hospital não tinha aparelho de fototerapia, equipamento necessário para o tratamento. Ainda segundo investigações, o hospital não tinha médicos suficientes e houve falhas no atendimento durante a troca de plantão.

Segundo Felipe Pazzola, ficou constatado que a morte da criança foi causada por problemas estruturais e organizacionais no hospital, como a falta de equipamentos essenciais, a ausência de médicos em número suficiente e a falta de organização nos plantões.

Ele solicitou ainda que a Justiça obrigue a Prefeitura a comprar um aparelho de fototerapia em até 30 dias e a apresentar, em até 60 dias, um plano de reestruturação da escala médica do hospital.