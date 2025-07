Ambulâncias do Samu estão abandonadas em Itaberaba

Parlamentar afirma que veículos teriam sido retirados do local denunciado e colocado em outro galpão - Foto: Cidadão Repórter

O cenário é de descaso. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de Itaberaba, na gestão João Filho (PSD), estão paradas há um mês em um estacionamento de um posto de combustíveis do município. A denúncia é do vereador Roberto Almeida (Republicanos).

"O município ganhou as ambulâncias para implantar o serviço, mas as mesmas estão abandonadas em um pátio desse posto de combustíveis", disse o parlamentar.

Em 2010, foi feita a solicitação para que Itaberaba contasse com o serviço, o que só foi conseguido este ano, com o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do da Bahia.

No total, 47 novas ambulâncias foram entregues para ampliar o serviço em toda a Bahia, expansão a qual levou 33 novos municípios a contar com os veículos, o que seria para beneficiar a população durante 24 horas, incluindo Itaberaba e cidades vizinhas.

Ambulâncias sumiram

Ainda de acordo com o vereador, as ambulâncias teriam sido retiradas do local denunciado, nesta quarta-feira, 9.

"Tomei conhecimento que colocaram as ambulâncias em outro galpão. Estamos tentando descobrir onde é esse novo local", afirmou o vereador.

Falta de insulina

Em janeiro deste ano, uma denúncia apontou a falta de alguns insumos no município, bem como medicações controladas, imprescindíveis para uso dos pacientes.

Alem da falta da insulina, foi denunciada também falta das tiras do aparelho para medir a glicose, os quais em farmácias, teriam preços altos.

A reportagem procurou a Prefeitura de Itaberaba, e ainda aguarda resposta ao questionamento.