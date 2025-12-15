Menu
BAHIA
BAHIA

Jornalista Maurício Kubrusly é internado na UTI após queda na Bahia

A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 15, pela assessoria do hospital

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

15/12/2025 - 11:50 h
Maurício Kubrusly
Maurício Kubrusly -

O jornalista Maurício Kubrusly foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia, após sofrer uma queda. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 15, pela assessoria da unidade de saúde.

Aos 80 anos, o jornalista carioca vive no sul da Bahia desde 2018, quando recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal. Ele mora com a esposa, Beatriz Goulart, em uma comunidade à beira-mar.

Segundo o hospital, Kubrusly foi transferido para a UTI no domingo, 14, e passou por um procedimento para drenagem de um hematoma. Não há, até o momento, informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

Tags:

demência frontotemporal itabuna jornalismo Maurício Kubrusly Saúde UTI

