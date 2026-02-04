Jovem morre afogado ao despachar oferenda em praia turística da Bahia

- Foto: Reprodução

O corpo de um jovem de 22 anos foi encotrado nesta terça-feira, 3, na praia da Barra, em Porto de Sauípe, no município de Entre Rios, no litoral norte da Bahia. Ele estava desaparecido desde segunda-feira, 2.

Segundo os relatos, a vítima teria entrado no mar para despachar uma oferenda, quando acabou de afogando. Pessoas que presenciaram a cena, tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram o encontrar.

O resgate

O resgate foi realizado por mergulhadores do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM). Durante as buscas, os profissionais estavam em uma embarcação, quando avistaram o corpo.

Após a constatação da morte, policiais militares do 56º CIPM isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

Não há informações sobre a identidade da vítima. O Portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil da Bahia, para mais detalhes sobre o caso, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.