GRAVE
Jovem morre afogado ao despachar oferenda em praia turística da Bahia
Vítima passou horas desaparecida, até ser encontrada por mergulhadores que realizaram as buscas
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
O corpo de um jovem de 22 anos foi encotrado nesta terça-feira, 3, na praia da Barra, em Porto de Sauípe, no município de Entre Rios, no litoral norte da Bahia. Ele estava desaparecido desde segunda-feira, 2.
Segundo os relatos, a vítima teria entrado no mar para despachar uma oferenda, quando acabou de afogando. Pessoas que presenciaram a cena, tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram o encontrar.
O resgate
O resgate foi realizado por mergulhadores do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM). Durante as buscas, os profissionais estavam em uma embarcação, quando avistaram o corpo.
Leia Também:
Após a constatação da morte, policiais militares do 56º CIPM isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.
Não há informações sobre a identidade da vítima. O Portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil da Bahia, para mais detalhes sobre o caso, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes