HOME > BAHIA
GRAVE

Jovem morre afogado ao despachar oferenda em praia turística da Bahia

Vítima passou horas desaparecida, até ser encontrada por mergulhadores que realizaram as buscas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/02/2026 - 8:26 h

Imagem ilustrativa da imagem Jovem morre afogado ao despachar oferenda em praia turística da Bahia
O corpo de um jovem de 22 anos foi encotrado nesta terça-feira, 3, na praia da Barra, em Porto de Sauípe, no município de Entre Rios, no litoral norte da Bahia. Ele estava desaparecido desde segunda-feira, 2.

Segundo os relatos, a vítima teria entrado no mar para despachar uma oferenda, quando acabou de afogando. Pessoas que presenciaram a cena, tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram o encontrar.

O resgate

O resgate foi realizado por mergulhadores do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM). Durante as buscas, os profissionais estavam em uma embarcação, quando avistaram o corpo.

Após a constatação da morte, policiais militares do 56º CIPM isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

Não há informações sobre a identidade da vítima. O Portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil da Bahia, para mais detalhes sobre o caso, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

x