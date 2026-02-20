Lauro de Freitas: ônibus de luxo 100% elétrico é testado na frota pública

Siga o A TARDE no Google

Modelo do ônibus elétrico que vai começar a rodar em Lauro de Freitas - Foto: Divulgação

A mobilidade limpa avança na Região Metropolitana de Salvador. A partir do dia 26 de fevereiro, moradores de Lauro de Freitas passam a contar com a operação assistida do ônibus elétrico da Eletra, em parceria com a Expresso Luxo Vitória LTDA.

O veículo começará a circular nas ruas de Lauro de Freitas com passageiros em condições reais de tráfego durante 30 dias, até 27 de março. A proposta é avaliar o desempenho da tecnologia e reunir dados para futuros planos de ampliação da frota elétrica na cidade.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ônibus elétrico será integrado a frota que atende os moradores de Lauro de Freitas através da empresa Expresso Luxo Vitória LTDA. A linha em que ele será incluído, no entanto, ainda não foi revelada.

O ônibus irá ser integrado a frota entre os dias 26 de fevreiro e 27 de março.

Modelo 100% brasileiro em operação

O ônibus em teste é o E-Bus Básico de 12,1 metros, montado sobre chassi Mercedes-Benz.

Segundo a diretora comercial da Eletra, Iêda Oliveira, o modelo alia robustez e versatilidade, além de reduzir de forma significativa os custos operacionais.

A tração elétrica também proporciona uma viagem silenciosa e sem emissão de poluentes, beneficiando diretamente os passageiros e o meio ambiente.

Conforto e tecnologia embarcada



O veículo oferece ar-condicionado, entradas USB para carregamento de celulares, vidros colados com proteção contra raios solares UV, câmera de ré e rodas de alumínio, entre outros itens voltados ao conforto e à segurança.

Durante o período de testes, serão analisados indicadores como economia operacional e impacto ambiental, dados considerados estratégicos para decisões futuras sobre eletrificação do transporte público local.

| Foto: Divulgação

Bahia na rota da eletromobilidade



Para a presidente da Eletra, Milena Braga Romano, a presença da empresa na Bahia é estratégica. Segundo ela, Salvador e a região metropolitana têm se destacado na adoção da eletromobilidade no Nordeste.

A executiva afirma que levar um ônibus 100% nacional para operação em Lauro de Freitas reforça a capacidade da tecnologia brasileira em enfrentar desafios climáticos e geográficos das cidades do país.

Milena também destacou que iniciar os testes na cidade, em parceria com a Expresso Luxo Vitória, amplia o compromisso de expandir o transporte sustentável para diferentes regiões do Brasil.

| Foto: Divulgação

Sobre a Eletra



A Eletra é referência nacional na eletrificação de transportes públicos sobre pneus. A empresa fabrica ônibus nas versões trólebus, híbrido e 100% elétrico a bateria, além de realizar retrofit de veículos pesados.

Com mais de duas décadas de atuação e tecnologia desenvolvida no Brasil, atende prefeituras e operadores em diversas regiões.

Sua fábrica em São Bernardo do Campo possui capacidade para produzir até 2.700 ônibus por ano, fortalecendo o objetivo de liderar a transição para a mobilidade limpa na América Latina.