BAHIA
Lauro de Freitas será palco de caminhada em conscientização ao autismo
Evento marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e é aberto ao público
Por Redação
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Uma caminhada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo será realizada nesta quinta-feira, 2, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.
A iniciativa é promovida pelo Gira Mundo – Espaço Lúdico Terapêutico e é aberta ao público.
Concentração e percurso
A concentração está marcada para as 16h, com saída do Gira Mundo Teens, localizado na Rua Jaime da Silva Nery, nº 40, no bairro Parque Jockey Clube.
O objetivo da ação é ampliar a visibilidade sobre o Transtorno do Espectro Autista e estimular o debate sobre inclusão social.
Inclusão como pauta coletiva
Segundo a psicóloga Manoela Guimarães, fundadora do espaço, a caminhada tem um papel importante na conscientização.
“A caminhada é uma forma de ampliar a visibilidade sobre o autismo e reforçar que a inclusão precisa acontecer nos diferentes espaços da sociedade. Quando ocupamos as ruas, mostramos que essa é uma pauta coletiva”, destacou.
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Mais de 2 milhões de brasileiros com autismo
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo.
A maior prevalência ocorre na infância, especialmente entre crianças de 5 a 9 anos.
Evento reforça importância da conscientização
A caminhada busca envolver famílias, profissionais e a comunidade em geral, fortalecendo a discussão sobre inclusão, respeito e direitos das pessoas com TEA.
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