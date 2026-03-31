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BAHIA

Lauro de Freitas será palco de caminhada em conscientização ao autismo

Evento marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e é aberto ao público

Redação

Por Redação

31/03/2026 - 15:48 h

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Caminhada pelo autismo será realizada em Lauro de Freitas
Caminhada pelo autismo será realizada em Lauro de Freitas -

Uma caminhada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo será realizada nesta quinta-feira, 2, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A iniciativa é promovida pelo Gira Mundo – Espaço Lúdico Terapêutico e é aberta ao público.

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Concentração e percurso

A concentração está marcada para as 16h, com saída do Gira Mundo Teens, localizado na Rua Jaime da Silva Nery, nº 40, no bairro Parque Jockey Clube.

O objetivo da ação é ampliar a visibilidade sobre o Transtorno do Espectro Autista e estimular o debate sobre inclusão social.

Inclusão como pauta coletiva

Segundo a psicóloga Manoela Guimarães, fundadora do espaço, a caminhada tem um papel importante na conscientização.

“A caminhada é uma forma de ampliar a visibilidade sobre o autismo e reforçar que a inclusão precisa acontecer nos diferentes espaços da sociedade. Quando ocupamos as ruas, mostramos que essa é uma pauta coletiva”, destacou.

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Mais de 2 milhões de brasileiros com autismo

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo.

A maior prevalência ocorre na infância, especialmente entre crianças de 5 a 9 anos.

Evento reforça importância da conscientização

A caminhada busca envolver famílias, profissionais e a comunidade em geral, fortalecendo a discussão sobre inclusão, respeito e direitos das pessoas com TEA.

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Autismo caminhada

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