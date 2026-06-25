Lideranças da indústria baiana participam de agenda com presidenciáveis

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O presidente do Sinduscon-Ba, Eduardo Bastos, a convite da FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia), participou do evento “A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis”, em Brasília, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O encontro reuniu lideranças empresariais e representantes da indústria e da construção para ouvir as propostas de três pré-candidatos, são eles:

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O encontro foi realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na última segunda-feira, 22.

Pela FIEB também estiveram presentes no evento três vice-presidentes, Murilo Xavier, que representou o presidente Carlos Henrique Passos, Josair Bastos e Renata Müller, o superintende Vladson Menezes e dirigentes de sindicatos patronais.

Agenda com presidenciáveis: "Construindo o Brasil 2050: a indústria na agenda dos presidenciáveis”

Durante o encontro, a CNI entregou aos pré-candidatos o documento “Construindo o Brasil 2050: a indústria na agenda dos presidenciáveis”, elaborado com a contribuição de lideranças empresariais e especialistas.

O material reúne recomendações para o avanço da competitividade brasileira em áreas como ambiente macroeconômico, política industrial, inovação, inserção internacional, energia, infraestrutura de transportes, sustentabilidade, tributação, segurança jurídica e qualificação profissional.



O que diz o presidente do Sinduscon?

O presidente do Sinduscon-BA, Eduardo Bastos, acompanhou as apresentações e destacou a importância da participação do setor produtivo na construção de uma agenda de longo prazo para o país.

“A construção civil é um dos motores da economia brasileira e contribui diretamente para a geração de empregos, renda e desenvolvimento. Participar desse debate é uma oportunidade de apresentar as demandas do setor e colaborar na construção de uma agenda de longo prazo que fortaleça a competitividade do país e amplie os investimentos em infraestrutura e habitação”, afirmou.

Segundo Bastos, iniciativas como essa fortalecem o diálogo entre os setores produtivos e os futuros líderes do país, contribuindo para a formulação de políticas públicas capazes de estimular investimentos, produtividade e crescimento sustentável.