“Maior destaque está aqui”, diz Setre sobre economia solidária na Bahia

Líder da pasta ainda explicou as etapas para realização das medidas que ocorrem focadas na economia solidária - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (Setre-BA), Davidson Magalhães, detalhou, na manhã desta quarta-feira, 28, as ações específicas que têm sido realizadas para fortalecer os empreendimentos da economia solidária, especialmente nas regiões mais vulneráveis do estado.



“O maior destaque da política pública no Brasil, está aqui na Bahia. É essa experiência do Centro de Economia Solidária que nós temos, neste momento 17 e dois são frutos de emendas parlamentares e vamos construir mais um, também fruto da ajuda da emenda parlamentar, o que contribui bastante para ampliar o recursos da economia solidária”, ressaltou, durante entrevista no programa Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM.



O líder da pasta ainda explicou as etapas para realização das medidas que ocorrem focadas na economia solidária.

“Fazemos isso através da identificação dos empreendimentos e dos empreendedores populares que sobrevivem do seu trabalho direto e não estão subordinados. A partir daí, vamos ver sua necessidade e [...] damos acesso ao microcrédito. [...] Nós fazemos redes de comercialização, feiras, festivais e pontos de vendas em várias regiões Bahia para permitir que esses produtos tenham mais acessos ao mercado e aos consumidores e permita, por tanto, a ampliação da renda e melhoria das condições de vida dessas pessoas”, declarou.



Davidson também comentou sobre a Conferências Interterritoriais de Economia Solidária que acontecerá em diversos municípios do estado, sendo os próximos a sediar, as cidade de Feira de Santana, Itabuna e Porto Seguro.



“Nesses 10 encontros que estão sendo realizados, será tirado o documento e para realizar uma avaliação crítica dessas políticas [discutidas] que já está sendo desenvolvida, além de sugestões de melhoria e inclusive elaboração de propostas para uma Conferência Nacional”, relatou.

As conferências nas regiões serão preparatórias para a Conferência Estadual, que volta a acontecer em Salvador em novembro, depois de dez anos de suspensão. Os encontros vão ser nesta quarta,28, quinta,29, e sexta,30, respectivamente.

As Conferências Interterritorias iniciaram em 14 de agosto, em Valença. Depois foi a vez de Lençóis, Irecê e Senhor do Bonfim. No total serão 10 encontros interterritoriais de Economia Solidária, abrangendo os 27 Territórios de Identidade do estado. Em setembro teremos em Juazeiro, 2, Vitória da Conquista, 4, e Salvador, 6.

Cada etapa reúne representantes de Empreendimentos da Economia Solidária (EES), atendidos pelos Centros Públicos de Economia Solidária (Cesols), ligados à Setre; poder público local e organizações da sociedade civil. O objetivo é discutir as práticas da Economia Solidária em cada território e elaborar propostas que serão discutidas durante a Conferência Estadual de Economia Solidária (Conaes – Ba).



Retomada

A Conferência Estadual, cujo tema será 'Economia Popular e Solidária como Política Pública: Territórios Democráticos por meio do Trabalho Associativo e da Cooperação ', objetiva realizar balanço da política pública no estado, em diversos eixos, e formalizar propostas para a 4ª Conferência Nacional de Economia Solidária (4ª Conaes), prevista para ocorrer em abril de 2025, em Brasília. Na ocasião, será construído o 2º Plano Nacional de Economia Popular e Solidária.



As conferências estadual (2024) e nacional (2025) são emblemáticas, uma vez que as últimas aconteceram em 2014, quando foi definido o 1º Plano Nacional de Economia Solidária. Em 2016, as atividades da Secretaria Nacional Economia Popular e Solidária (Senaes), ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), perderam força política e financeira, culminando com a extinção em 2018. Em 2023, já no Governo atual, a Senaes foi recriada e a política pública retomada.