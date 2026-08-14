Mais de 100 cidades baianas recebem alerta de perigo por baixa umidade

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Mais de cem cidades baianas entraram em alerta de baixa umidade nesta sexta-feira, 14. De acordo com um comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 103 municípios estão em nível de risco para problemas de saúde causados pelo ressecamento do ar.

Segundo o órgão, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 12% nas regiões do Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro Sul Baiano.

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A condição aumenta a possibilidade de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. O Inmet recomenda a ingestão frequente de líquidos, redução da exposição ao sol e de atividades físicas, umidificação dos ambientes e aplicação de creme hidratantes.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados durante situações de emergência, através dos números de telefone 199 e 193, respectivamente.

Confira a lista de cidades afetadas: