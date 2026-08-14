ALERTA
Mais de 100 cidades baianas recebem alerta de perigo por baixa umidade
Inmet indicou riscos graves de problemas de saúde
Mais de cem cidades baianas entraram em alerta de baixa umidade nesta sexta-feira, 14. De acordo com um comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 103 municípios estão em nível de risco para problemas de saúde causados pelo ressecamento do ar.
Segundo o órgão, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 12% nas regiões do Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Centro Sul Baiano.
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A condição aumenta a possibilidade de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. O Inmet recomenda a ingestão frequente de líquidos, redução da exposição ao sol e de atividades físicas, umidificação dos ambientes e aplicação de creme hidratantes.
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados durante situações de emergência, através dos números de telefone 199 e 193, respectivamente.
Confira a lista de cidades afetadas:
- América Dourada
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Barro Alto
- Bom Jesus da Lapa
- Boninal
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Buritirama
- Caculé
- Caetité
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canápolis
- Canarana
- Candiba
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Cocos
- Condeúba
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Érico Cardoso
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Guajeru
- Guanambi
- Ibiassucê
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Ipupiara
- Irecê
- Itaguaçu da Bahia
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- João Dourado
- Juazeiro
- Jussara
- Lagoa Real
- Lapão
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macaúbas
- Malhada
- Mansidão
- Matina
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mortugaba
- Muquém do São Francisco
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Paramirim
- Paratinga
- Piatã
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Presidente Dutra
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Rio do Antônio
- Rio do Pires
- Santa Maria da Vitória
- Santa Rita de Cássia
- Santana
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São Gabriel
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanque Novo
- Uibaí
- Umburanas
- Urandi
- Wanderley
- Xique-Xique