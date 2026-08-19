BAHIA
Mais de 180 cidades baianas estão em alerta de baixa umidade
Durante o período, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%
Cerca de 188 cidades da Bahia estão sob alerta amarelo de baixa umidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira, 19. O alerta de perigo potencial tem validade entre 10h e 22h e atinge o norte e oeste do estado.
Durante o período, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% e os riscos de incêndios florestais e à saúde são baixos. Desta forma, é importante beba bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
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Confira as cidades baianas afetadas:
- Abaíra
- Abaré
- América Dourada
- Anagé
- Andaraí
- Andorinha
- Angical
- Antônio Gonçalves
- Aracatu
- Baianópolis
- Baixa Grande
- Barra
- Barra da Estiva
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Barro Alto
- Belo Campo
- Boa Vista do Tupim
- Bom Jesus da Lapa
- Boninal
- Bonito
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Brumado
- Buritirama
- Caculé
- Caém
- Caetanos
- Caetité
- Cafarnaum
- Caldeirão Grande
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canápolis
- Canarana
- Candiba
- Cândido Sales
- Cansanção
- Canudos
- Capim Grosso
- Caraíbas
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Chorrochó
- Cocos
- Condeúba
- Contendas do Sincorá
- Cordeiros
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Curaçá
- Dom Basílio
- Encruzilhada
- Érico Cardoso
- Feira da Mata
- Filadélfia
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Glória
- Guajeru
- Guanambi
- Ibiassucê
- Ibicoara
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibiquera
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Ipupiara
- Iramaia
- Iraquara
- Irecê
- Itaberaba
- Itaeté
- Itaguaçu da Bahia
- Itiúba
- Ituaçu
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jacobina
- Jaguarari
- Jeremoabo
- João Dourado
- Juazeiro
- Jussara
- Jussiape
- Lagoa Real
- Lajedinho
- Lapão
- Lençóis
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macajuba
- Macaúbas
- Macururé
- Maetinga
- Mairi
- Malhada
- Malhada de Pedras
- Manoel Vitorino
- Mansidão
- Maracás
- Marcionílio Souza
- Matina
- Miguel Calmon
- Mirangaba
- Mirante
- Monte Santo
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mortugaba
- Mucugê
- Mulungu do Morro
- Mundo Novo
- Muquém do São Francisco
- Nova Redenção
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Piatã
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Pindobaçu
- Piripá
- Piritiba
- Ponto Novo
- Presidente Dutra
- Presidente Jânio Quadros
- Queimadas
- Quixabeira
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Rio de Contas
- Rio do Antônio
- Rio do Pires
- Rodelas
- Ruy Barbosa
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São Gabriel
- São José do Jacuípe
- Saúde
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Senhor do Bonfim
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Serrolândia
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanhaçu
- Tanque Novo
- Tapiramutá
- Tremedal
- Uauá
- Uibaí
- Umburanas
- Urandi
- Utinga
- Várzea da Roça
- Várzea do Poço
- Várzea Nova
- Vitória da Conquista
- Wagner
- Wanderley
- Xique-Xique