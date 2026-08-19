Mais de 180 cidades baianas estão em alerta de baixa umidade

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Cerca de 188 cidades da Bahia estão sob alerta amarelo de baixa umidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira, 19. O alerta de perigo potencial tem validade entre 10h e 22h e atinge o norte e oeste do estado.

Durante o período, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% e os riscos de incêndios florestais e à saúde são baixos. Desta forma, é importante beba bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

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Confira as cidades baianas afetadas: