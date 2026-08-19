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BAHIA

Mais de 180 cidades baianas estão em alerta de baixa umidade

Durante o período, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%

Luiza Nascimento
Por
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa - Foto: Ilustrativa | Magnific

Cerca de 188 cidades da Bahia estão sob alerta amarelo de baixa umidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira, 19. O alerta de perigo potencial tem validade entre 10h e 22h e atinge o norte e oeste do estado.

Durante o período, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% e os riscos de incêndios florestais e à saúde são baixos. Desta forma, é importante beba bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

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Confira as cidades baianas afetadas:

  1. Abaíra
  2. Abaré
  3. América Dourada
  4. Anagé
  5. Andaraí
  6. Andorinha
  7. Angical
  8. Antônio Gonçalves
  9. Aracatu
  10. Baianópolis
  11. Baixa Grande
  12. Barra
  13. Barra da Estiva
  14. Barra do Mendes
  15. Barreiras
  16. Barro Alto
  17. Belo Campo
  18. Boa Vista do Tupim
  19. Bom Jesus da Lapa
  20. Boninal
  21. Bonito
  22. Boquira
  23. Botuporã
  24. Brejolândia
  25. Brotas de Macaúbas
  26. Brumado
  27. Buritirama
  28. Caculé
  29. Caém
  30. Caetanos
  31. Caetité
  32. Cafarnaum
  33. Caldeirão Grande
  34. Campo Alegre de Lourdes
  35. Campo Formoso
  36. Canápolis
  37. Canarana
  38. Candiba
  39. Cândido Sales
  40. Cansanção
  41. Canudos
  42. Capim Grosso
  43. Caraíbas
  44. Carinhanha
  45. Casa Nova
  46. Catolândia
  47. Caturama
  48. Central
  49. Chorrochó
  50. Cocos
  51. Condeúba
  52. Contendas do Sincorá
  53. Cordeiros
  54. Coribe
  55. Correntina
  56. Cotegipe
  57. Cristópolis
  58. Curaçá
  59. Dom Basílio
  60. Encruzilhada
  61. Érico Cardoso
  62. Feira da Mata
  63. Filadélfia
  64. Formosa do Rio Preto
  65. Gentio do Ouro
  66. Glória
  67. Guajeru
  68. Guanambi
  69. Ibiassucê
  70. Ibicoara
  71. Ibipeba
  72. Ibipitanga
  73. Ibiquera
  74. Ibitiara
  75. Ibititá
  76. Ibotirama
  77. Igaporã
  78. Ipupiara
  79. Iramaia
  80. Iraquara
  81. Irecê
  82. Itaberaba
  83. Itaeté
  84. Itaguaçu da Bahia
  85. Itiúba
  86. Ituaçu
  87. Iuiu
  88. Jaborandi
  89. Jacaraci
  90. Jacobina
  91. Jaguarari
  92. Jeremoabo
  93. João Dourado
  94. Juazeiro
  95. Jussara
  96. Jussiape
  97. Lagoa Real
  98. Lajedinho
  99. Lapão
  100. Lençóis
  101. Licínio de Almeida
  102. Livramento de Nossa Senhora
  103. Luís Eduardo Magalhães
  104. Macajuba
  105. Macaúbas
  106. Macururé
  107. Maetinga
  108. Mairi
  109. Malhada
  110. Malhada de Pedras
  111. Manoel Vitorino
  112. Mansidão
  113. Maracás
  114. Marcionílio Souza
  115. Matina
  116. Miguel Calmon
  117. Mirangaba
  118. Mirante
  119. Monte Santo
  120. Morpará
  121. Morro do Chapéu
  122. Mortugaba
  123. Mucugê
  124. Mulungu do Morro
  125. Mundo Novo
  126. Muquém do São Francisco
  127. Nova Redenção
  128. Novo Horizonte
  129. Oliveira dos Brejinhos
  130. Ourolândia
  131. Palmas de Monte Alto
  132. Palmeiras
  133. Paramirim
  134. Paratinga
  135. Piatã
  136. Pilão Arcado
  137. Pindaí
  138. Pindobaçu
  139. Piripá
  140. Piritiba
  141. Ponto Novo
  142. Presidente Dutra
  143. Presidente Jânio Quadros
  144. Queimadas
  145. Quixabeira
  146. Remanso
  147. Riachão das Neves
  148. Riacho de Santana
  149. Rio de Contas
  150. Rio do Antônio
  151. Rio do Pires
  152. Rodelas
  153. Ruy Barbosa
  154. Santa Maria da Vitória
  155. Santana
  156. Santa Rita de Cássia
  157. São Desidério
  158. São Félix do Coribe
  159. São Gabriel
  160. São José do Jacuípe
  161. Saúde
  162. Seabra
  163. Sebastião Laranjeiras
  164. Senhor do Bonfim
  165. Sento Sé
  166. Serra do Ramalho
  167. Serra Dourada
  168. Serrolândia
  169. Sítio do Mato
  170. Sobradinho
  171. Souto Soares
  172. Tabocas do Brejo Velho
  173. Tanhaçu
  174. Tanque Novo
  175. Tapiramutá
  176. Tremedal
  177. Uauá
  178. Uibaí
  179. Umburanas
  180. Urandi
  181. Utinga
  182. Várzea da Roça
  183. Várzea do Poço
  184. Várzea Nova
  185. Vitória da Conquista
  186. Wagner
  187. Wanderley
  188. Xique-Xique
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