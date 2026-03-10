Menu
FORNECIMENTO SUSPENSO

Mais de 20 bairros estão sem água em grande cidade baiana; saiba quais

Embasa informou que realiza um reparo emergencial em uma adutora do sistema

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/03/2026 - 16:55 h

Expectativa é que o fornecimento de água seja regularizado em até 24 horas
O fornecimento de água foi suspenso nesta terça-feira, 10, na sede do município de Dom Macedo Costa e em diversos bairros de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. A interrupção foi informada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que realiza um reparo emergencial em uma adutora do sistema.

Segundo a empresa, equipes técnicas atuam no conserto da tubulação, e a expectativa é de que o serviço seja finalizado até o final da tarde desta terça. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento começará a ser retomado gradualmente.

A Embasa também informou que a normalização completa do fornecimento pode levar até 24 horas, já que o sistema precisa de tempo para restabelecer totalmente a pressão da rede.

Durante o período de interrupção, a orientação é que os moradores façam uso consciente da água armazenada em caixas e reservatórios domiciliares.

Bairros afetados em Santo Antônio de Jesus

  • São Paulo
  • Andaiá
  • Amparo
  • Ernesto Melo
  • São Cristóvão
  • Centro
  • São Benedito
  • Calabar
  • Irmã Dulce
  • Santa Terezinha
  • Santa Madalena
  • Quitandinha
  • Jardim Brasil
  • BA-046
  • Salto da Onça
  • Jogo da Bola
  • Casaca de Ferro
  • Cacimba
  • Comum
  • Ramos da Graça
  • Cajazeiras
  • Açougue Velho
  • Bom Conselho
  • Casco
  • Praia do Dendê

Tags:

Abastecimento Bahia Embasa falta de água Santo Antônio de Jesus

x