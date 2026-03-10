FORNECIMENTO SUSPENSO
Mais de 20 bairros estão sem água em grande cidade baiana; saiba quais
Embasa informou que realiza um reparo emergencial em uma adutora do sistema
Por Leilane Teixeira
O fornecimento de água foi suspenso nesta terça-feira, 10, na sede do município de Dom Macedo Costa e em diversos bairros de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. A interrupção foi informada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que realiza um reparo emergencial em uma adutora do sistema.
Segundo a empresa, equipes técnicas atuam no conserto da tubulação, e a expectativa é de que o serviço seja finalizado até o final da tarde desta terça. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento começará a ser retomado gradualmente.
A Embasa também informou que a normalização completa do fornecimento pode levar até 24 horas, já que o sistema precisa de tempo para restabelecer totalmente a pressão da rede.
Durante o período de interrupção, a orientação é que os moradores façam uso consciente da água armazenada em caixas e reservatórios domiciliares.
Bairros afetados em Santo Antônio de Jesus
- São Paulo
- Andaiá
- Amparo
- Ernesto Melo
- São Cristóvão
- Centro
- São Benedito
- Calabar
- Irmã Dulce
- Santa Terezinha
- Santa Madalena
- Quitandinha
- Jardim Brasil
- BA-046
- Salto da Onça
- Jogo da Bola
- Casaca de Ferro
- Cacimba
- Comum
- Ramos da Graça
- Cajazeiras
- Açougue Velho
- Bom Conselho
- Casco
- Praia do Dendê
