Mais de 20 bairros estão sem água em grande cidade baiana; saiba quais

O fornecimento de água foi suspenso nesta terça-feira, 10, na sede do município de Dom Macedo Costa e em diversos bairros de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. A interrupção foi informada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que realiza um reparo emergencial em uma adutora do sistema.

Segundo a empresa, equipes técnicas atuam no conserto da tubulação, e a expectativa é de que o serviço seja finalizado até o final da tarde desta terça. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento começará a ser retomado gradualmente.

A Embasa também informou que a normalização completa do fornecimento pode levar até 24 horas, já que o sistema precisa de tempo para restabelecer totalmente a pressão da rede.

Durante o período de interrupção, a orientação é que os moradores façam uso consciente da água armazenada em caixas e reservatórios domiciliares.

Bairros afetados em Santo Antônio de Jesus